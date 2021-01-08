Salacak sahilinde 2 gün önce kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Kahreden olay 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da sahilde yaşanmıştı.

İlçede yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Irgat isimli kişi Çarşamba günü sahile kuzenleriyle birlikte geldi. Bir süre sahilde dolaşan Irgat ve kuzenleri daha sonra yüzmek için denize girdi.

Bir süre yüzen Hüseyin Irgat aniden suda çırpınmaya başladı. Irgat'ın boğulmak üzere olduğunu gören çevrdekiler durumu hemen polis ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Deniz polisi hemen olay yerine geldi ve suda kaybolan Hüseyin Irgat'ı arama çalışmalarına başladı. 2 gündür ekipler tarafından sahilde aranan Irgat'ınn cansız bedenine bugün dalgıçlar ulaştı.

Sudan çıkarılan Hüseyin Irgat'ın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra ambulans ile morga kaldırıldı.

Diğer yandan gencin arama çalışmalarını iki gündür takip eden yakınları kriz geçirdi.

Talihsiz gencin yakın akrabası olan İbrahim Kaya ise, Irgat'ın kuzenleriyle birlikte saat 5-6 gibi denize girdiklerini ve biraz açıldıkltan sonra IRgatın kurtarın beni diye haykırdığını ifade etti.