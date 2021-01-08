İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Salacak sahilinde 2 gün önce kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

6 Ocak Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da kuzenleriyle birlikte denize giren 28 yaşındaki Hüseyin Irgat bir süre sonra suda kaybolmuştu. Irgat'ın cansız bedeni bugün sahilde bulundu.

08 Ocak 2021 Cuma 19:44
Salacak sahilinde 2 gün önce kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
Takip Et:

Kahreden olay 6 Ocak Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da sahilde yaşanmıştı.

İlçede yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Irgat isimli kişi Çarşamba günü sahile kuzenleriyle birlikte geldi. Bir süre sahilde dolaşan Irgat ve kuzenleri daha sonra yüzmek için denize girdi.

Bir süre yüzen Hüseyin Irgat aniden suda çırpınmaya başladı. Irgat'ın boğulmak üzere olduğunu gören çevrdekiler durumu hemen polis ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Deniz polisi hemen olay yerine geldi ve suda kaybolan Hüseyin Irgat'ı arama çalışmalarına başladı. 2 gündür ekipler tarafından sahilde aranan Irgat'ınn cansız bedenine bugün dalgıçlar ulaştı.

Sudan çıkarılan Hüseyin Irgat'ın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra ambulans ile morga kaldırıldı.

Diğer yandan gencin arama çalışmalarını iki gündür takip eden yakınları kriz geçirdi.

Talihsiz gencin yakın akrabası olan İbrahim Kaya ise, Irgat'ın kuzenleriyle birlikte saat 5-6 gibi denize girdiklerini ve biraz açıldıkltan sonra IRgatın kurtarın beni diye haykırdığını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SalacakHüzeyin ırgat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)
A101 aktüel ürünlerinde gelecek hafta hangi ürünler var? (14 Ocak 2021)
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı yapıldı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı yapıldı!
İlk iş gününde bindiği otomobili sonunu getirdi!
İlk iş gününde bindiği otomobili sonunu getirdi!
Yenikapı - Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle durduruldu
Yenikapı - Hacıosman metro seferleri teknik bir arıza nedeniyle durduruldu
Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi
Samsun'da can pazarı! Belediye işçilerini taşıyan servis devrildi
Dinlenme tesisinde Cip yayaların arasına daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı
Dinlenme tesisinde Cip yayaların arasına daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı

Popüler Haberler

Akıncı Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar hakkında bilgiler
Çocukluk dizisi hangi dizi veya filmden uyarlama?
Kırmızı Oda Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan biyografisi
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep Akrep kimdir? Yusuf Çim gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akıncı dizisi Duygu kimdir? Öykü Su Okur nerelidir?
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Terzi oynadığı diziler
Türkiye'de faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Türkiye'de aktif kaç siyasi parti var?
Zorunlu Deprem Sigortası Dask sorgulama nasıl yapılır? Dask ne zaman yenilenir? Neleri kapsar?
Thor: Ragnarok filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Özel numaralardan gelen aramalar nasıl engellenir?
Instagram şikayet adresleri ve şikayet iletişim bilgileri
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi hangi şehirde?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Çorumlu oynadığı diziler
Son Yaz dizisi Fatih karakteri kimdir? Emre Karayel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi
8 Ocak 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ocak 2021 Cuma Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Son Yaz dizisi Metin karakterini kim canlandırıyor? Sinan Tuzcu biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.