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Sakarya'daki patlama sesinin kaynağı belli oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bugün duyulan patlama sesi panik yaratırken ekipler harekete geçti. Paniğe sebep olan sesin kaynağının, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan aynı ses Eskişehir'den de duyuldu.

26 Ocak 2021 Salı 22:14
Sakarya'daki patlama sesinin kaynağı belli oldu
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Akşam saatlerinde Sakarya Hendek’te iddialara göre patlama sesleri geldi. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Bölgede tarama yapan ekipler hiçbir olumsuzluk ile karşılaşmadı.

Eskişehir'de sonik patlama sesi duyuldu

Olay yerine gelen ekipler, patlama sesinin kaynağını araştırırken, paniğe kapılan çok sayıda vatandaş bölgeye geldi. Diğer taraftan Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesinin yankılandığı esnada Eskişehir'de de bir sonik patlama sesi vatandaşlar tarafından duyuldu.

Vali Kaldırım: 'Patlama veya olumsuzluk yok'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım gelen patlama iddialarına yönelik yaptığı açıklamada seslerin sonik patlamadan kaynaklandığını belirtti. Devam ettiği açıklamasında yaptıkları taramada olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

'Bizde buraya heyecanla geldik'

Bölgeden gelen sesleri patlama sesi sanarak bölgeye akın eden vatandaşlar bölgede çok fazla sayıda patlama olduğu için paniğe kapıldıklarını tanıdıklarının, yakınlarının buradaki fabrikalarda çalıştıkları için akrabalarına bir şey olup olmadığını öğrenmek için bölgeye polislerin peşine takılarak geldiklerini anlattılar.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaPatlama
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