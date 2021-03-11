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Sakarya’da yolcu vagonunda yangın!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bulunan atıl vagonda yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol atına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:26
Sakarya’da yolcu vagonunda yangın!
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Yenice Mahallesi’nde yangın meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen yangının atıl halde olan bir yolcu vagonunda başladığı tespit edildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle gittikçe daha da kuvvetlenen yangın, itfaiye ekiplerinin vaktinde olay yerine vararak müdahale etmeleriyle birlikte kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı görülmedi. Yolcu vagonunun ise ağır hasar aldığı bildirildi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaPamukovaYangınYenice MahallesiYolcu Vagonu
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