Sakarya’da yolcu vagonunda yangın!

’nınilçesinde’ndemeydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen yangının atıl halde olan birnda başladığı tespit edildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle gittikçe daha da kuvvetlenen yangın, itfaiye ekiplerinin vaktinde olay yerine vararak müdahale etmeleriyle birlikte kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı görülmedi. Yolcu vagonunun ise ağır hasar aldığı bildirildi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.