Sakarya’da yolcu vagonunda yangın!

11 Mart 2021 Perşembe 22:26
Sakarya
’nın Pamukova
ilçesinde Yenice Mahallesi
’nde yangın
meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen yangının atıl halde olan bir yolcu vagonu
nda başladığı tespit edildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle gittikçe daha da kuvvetlenen yangın, itfaiye ekiplerinin vaktinde olay yerine vararak müdahale etmeleriyle birlikte kontrol altına alındı. Meydana gelen yangın sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı görülmedi. Yolcu vagonunun ise ağır hasar aldığı bildirildi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Son Güncelleme: 11.03.2021 22:26
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