Sakarya'da yavru ayı bir evin bodrumuna saklandı

Sakarya’ya bağlı Karasu ilçesinde küçük bir ayı bölgede bulunan bir evin bodrumuna girdi.

Sakarya’ya bağlı Karasu ilçesi Küçükboğaz bölgesinde yavru ayı civarda bulunan bir evin bodrumuna girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılan ihbarın ardından eve geçen yetkililer yavru ayıyı koruma altına aldı.

Karasu Belediye Başkanı konu ile ilgili açıklama yaparak yavru ayının annesinden ayrıldığını ve köpekler tarafından saldırıya uğradığını ayının yetkililere teslim edileceğini söyledi. Belediyede çalışan veteriner Hamza Ayar ise sağlık açısından iyi olduğunu küçük ayının barınak ekipleri tarafından alındığını yarın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini ve geri doğasına bırakılacağını açıkladı.