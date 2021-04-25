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Sakarya'da yavru ayı bir evin bodrumuna saklandı

Sakarya Karasu'da yavru bir ayı köpeklerin saldırısına uğradı. Annesini kaybeden küçük ayı bir evin bodrumuna saklandı. İhbar üzerine yetkililer tarafından koruma altına alınan ayının sağlık durumunun iyi olduğu ve geri doğaya bırakılacağı öğenildi.

25 Nisan 2021 Pazar 18:08
Sakarya'da yavru ayı bir evin bodrumuna saklandı
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Sakarya’ya bağlı Karasu ilçesinde küçük bir ayı bölgede bulunan bir evin bodrumuna girdi.

Sakarya’ya bağlı Karasu ilçesi Küçükboğaz bölgesinde yavru ayı civarda bulunan bir evin bodrumuna girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılan ihbarın ardından eve geçen yetkililer yavru ayıyı koruma altına aldı.

Karasu Belediye Başkanı konu ile ilgili açıklama yaparak yavru ayının annesinden ayrıldığını ve köpekler tarafından saldırıya uğradığını ayının yetkililere teslim edileceğini söyledi. Belediyede çalışan veteriner Hamza Ayar ise sağlık açısından iyi olduğunu küçük ayının barınak ekipleri tarafından alındığını yarın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini ve geri doğasına bırakılacağını açıkladı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 18:08
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaAyı
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