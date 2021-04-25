Sakarya'da yavru ayı bir evin bodrumuna saklandı

Sakarya’ya bağlı Karasu ilçesinde küçük bir ayı bölgede bulunan bir evin bodrumuna girdi.
Karasu Belediye Başkanı konu ile ilgili açıklama yaparak yavru ayının annesinden ayrıldığını ve köpekler tarafından saldırıya uğradığını ayının yetkililere teslim edileceğini söyledi. Belediyede çalışan veteriner Hamza Ayar ise sağlık açısından iyi olduğunu küçük ayının barınak ekipleri tarafından alındığını yarın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini ve geri doğasına bırakılacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 18:08