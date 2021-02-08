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Sakarya'da yangında 30 araç zarar gördü

Sakarya Serdivan ilçesinde otluk boş bir arazide başlayan yangın daha sonra Yediemin Otoparkı'na sıçrayarak yaklaşık 30 aracın zarar görmesine sebep oldu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:33
Sakarya'da yangında 30 araç zarar gördü
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Edinilen bilgilere göre Sakarya Serdivan'da Beşköprü Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle daha da büyüyerek otluk alan yakınlarındaki Yediemin Otoparkı'na sıçradı. Çıkan yangına müdahalede bulunan otopark çalışanları yangını söndürmeyi başaramayınca çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun uğraşlar vererek yangını kontrol altına almayı başardılar. Yangının sıçradığı otoparkta bulunan aralarında hurda kamyon, minibüs, otomobil ve kamyonetlerin de olduğu yaklaşık olarak 30 araç zarar gördü. Öte yandan kontrol altına alınan yangın sonrasında İtfaiye ekipleri  hummalı bir şekilde soğutma çalışmalarını yürütüyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 18:33
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SakaryaYangın
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