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Sakarya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir arak yaptığı kaza sonrasında takla atarak hurdaya döndü. Takla atan araç otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:37
Sakarya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
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Akşam saatlerinde gerçekleşen kazada Sakarya Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde gerçekleşirken öğrenilenlere göre Hastane Caddesi istikametinden Küçükboğaz istikametine gitmekte olan O.A. idaresindeki bir araç şoförün biranda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan bir araca çarparak durdu.

Yaşanan kaza sonrasında otomobil sürücüsü takla atan araçtan imkânlarıyla çıktı. Yaşanan kazanın haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri ile sağlık görevlileri geldi. Yaşanan kaza sonrasında takla atan araç kullanılmaz hale gelirken araçtan kendi imkânları ile çıkan sürücünün bunu bile kanamadı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:37
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKaza
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