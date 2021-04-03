İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Sakarya'da şok eden intihar vakası! 'Ölmedim mi daha' diyerek araçların önüne atladı

Sakarya Erenler'de psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen S.K. isimli bir kişi intihar etmek istedi ve kendisini bir aracın önüne attı. Çarpma sonrasında ayağa kalkan S.K. 'Ölmedim mi daha' diyerek bu kez başka bir aracın önüne atladı. Yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 22:58
Sakarya'da şok eden intihar vakası! 'Ölmedim mi daha' diyerek araçların önüne atladı
Takip Et:

Sakarya'nın Erenler ilçesinde duyanları şok eden bir intihar vakası yaşandı. Saat 18.45 sularında ilçeye bağlı Hacıoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen S.K. isimli bir kişi seyir halinde ilerleyen Günay Şenyiğit idaresindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen S.K. daha asonra ayağa kalkarak 'Ölmedim mi ben' dedi ve bir başka aracın daha önüne kendisini attı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan S.K.'yı ambulansa alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 03.04.2021 22:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaIntiharBen Daha ölmedimmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
Orucu bozan haller nelerdir? Oruç nasıl bozulur?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
2021 Emekli Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı tatili 5 gün olur mu? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları

Popüler Haberler

Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
Yeni Bir Ev sunucusu? Evrim Akın kimdir, nereli yaşı kaç?
Sihirli Annem dizisi Eda karakteri kimdir? Tara Mcmillan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bim'de satılan Miele süpürge nasıl alınır mı? Miele süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Rüyada ikiz bebek görmek anlamı ve yorumu
Rüyada üzüm yemek görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin anlamı
Kızılay Ramazan Destek paketi başvuru nasıl yapılır?, Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini kim canlandırıyor? Cansu Fırıncı kimdir?
Hatay GS Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Hatayspor Galatasaray Selçuk Sports Netspor yayını
Eren-12 Güleşli operasyonu nerede yapılıyor? Eren-12 Güleşli operasyonu kaç askerle devam ediyor?
Survivor 2021 59. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi
Sen Çal Kapımı dizisinde Prens Seymen karakterini Mert Öcal canlandırıyor
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir? Ecem Özkaya nereli, yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüboğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.