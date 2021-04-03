Sakarya'da şok eden intihar vakası! 'Ölmedim mi daha' diyerek araçların önüne atladı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde duyanları şok eden bir intihar vakası yaşandı. Saat 18.45 sularında ilçeye bağlı Hacıoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen S.K. isimli bir kişi seyir halinde ilerleyen Günay Şenyiğit idaresindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen S.K. daha asonra ayağa kalkarak 'Ölmedim mi ben' dedi ve bir başka aracın daha önüne kendisini attı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan S.K.'yı ambulansa alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.