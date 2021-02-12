İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Nihat Efe kontrolündeki kamyonetin motor kısmından çıkan yangın sonucunda kamyonet alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hakkında ekipler soruşturma başlattı.

12 Şubat 2021 Cuma 22:47
Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü!
Takip Et:

Sakarya’da Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Küle Döndü!

Sakarya ilinin Karasu ilçesinde, seyir halinde giden kamyonetin motorundan alevler çıktı. Kamyonette çıkan yangın sonucunda araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetteki yangın akşam saatlerinde, Karasu- Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Nihat Efe yönetimindeki 16 ALU 379 plakalı kamyonet, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Motordan çıkan dumanları gören Nihat Efe, kamyonetini kenara çekerek aracını terk etti. Nihat Efe’nin aracını terk etmesinin ardından alevler içerisinde kalan kamyonet için çevrede bulunan vatandaşlar ve kamyonetin sürücüsü tarafından İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevler içerisinde kalan kamyonete müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan kamyonet küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İşte motor kısmından duman çıkarak küle dönen kamyonetten görüntüler;



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Kamyonet YangınıSakaryada Kamyonet Küle DöndüSakarya Karasu Kamyonet YangınıSakaryaYangın Haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı!
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!
70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Resmi Gazete'nin, IOS ve Android mobil uygulamaları yayımlandı
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nurcan Çonkuroğlu hakkında bilgiler
The Taste Türkiye kim elendi! Elenen yarışmacı kimin takımında?
Sevgili Geçmiş final mi yapacak? Dizi finale doğru gidiyor!
Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 Atama sonucu oluşan taban puanları belli oldu!
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.