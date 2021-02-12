Sakarya’da Seyir Halindeyken Alev Alan Kamyonet Küle Döndü!

Sakarya ilinin Karasu ilçesinde, seyir halinde giden kamyonetin motorundan alevler çıktı. Kamyonette çıkan yangın sonucunda araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetteki yangın akşam saatlerinde, Karasu- Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Nihat Efe yönetimindeki 16 ALU 379 plakalı kamyonet, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Motordan çıkan dumanları gören Nihat Efe, kamyonetini kenara çekerek aracını terk etti. Nihat Efe’nin aracını terk etmesinin ardından alevler içerisinde kalan kamyonet için çevrede bulunan vatandaşlar ve kamyonetin sürücüsü tarafından İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevler içerisinde kalan kamyonete müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan kamyonet küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İşte motor kısmından duman çıkarak küle dönen kamyonetten görüntüler;