Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı

Sakarya Adapazarı'nda bulunan bir taksi durağında korkunç bir olay yaşandı. Elinde pompalı tüfekle taksi durağının önüne gelen bir kişi duraktaki taksilerden birinde şoförlük yapan Enes Y.'yi (30) bacağından yaraladı.
Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Enes Y. çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken olayın hemen ardından bulunduğu araçla kaçan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor.
Son Güncelleme: 07.01.2021 19:01