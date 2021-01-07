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Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı

Sakarya'da yanında getirdiği pompalı tüfekle taksi durağının önünde dehşet saçan bir şahıs taksi şoförünü bacağından vurarak yaraladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:01
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
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Sakarya Adapazarı'nda bulunan bir taksi durağında korkunç bir olay yaşandı. Elinde pompalı tüfekle taksi durağının önüne gelen bir kişi duraktaki taksilerden birinde şoförlük yapan Enes Y.'yi (30) bacağından yaraladı.

İlçeye bağlı Karaağaç Caddesi üzeriden saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre taksi durağının olduğu meydana gelen bir silahlı saldırgan elindeki pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde durak taksilerinden birinden ine şoförün aracını park etmesinin hemen ardından farklı bir araç içerisinden inerek pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı görülüyor.

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Enes Y. çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken olayın hemen ardından bulunduğu araçla kaçan saldırgan polis tarafından her yerde aranıyor.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:01
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaAdapazarıPompalı Saldırı
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