Sakarya'da kendisine 4 gündür ulaşılamayan genç kız evine geri döndü

Karasu İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yalı Mahallesi Çağdaş mevkiinde ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık 4 gün önce işinden çıkarak arkadaşı tarafından evine yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Nurcan ve Durkaya Aşık çiftinin, 4 çocuklarından biri olan 23 yaşındaki kızlarından haber alamayan ailesi işyerinden arkadaşı ile birlikte çıktığını ve evlerine 100 metre bir uzaklıkta bırakıldığını öğrendi. Akşam saatlerinde eve gelmeyen kızlarını merak eden aile Zehra’nın gidebileceği her yeri aradıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdiler. Kaybolmasının üzerine 4 gün geçen aile kızlarının hayatı konusunda endişe etmeye başladıkları sırada kaybolduktan 4 gün sonra kızları Zehra eve geri dönündü. Aile 4 günün üzerine rahat bir nefes alabildi.