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Sakarya'da kendisine 4 gündür ulaşılamayan genç kız evine geri döndü

Sakarya Karasu ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki genç kız evine geri döndü.

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:26
Sakarya'da kendisine 4 gündür ulaşılamayan genç kız evine geri döndü
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Sakarya Karasu İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yalı Mahallesi Çağdaş mevkiinde ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık 4 gün önce işinden çıkarak arkadaşı tarafından evine yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Nurcan ve Durkaya Aşık çiftinin, 4 çocuklarından biri olan 23 yaşındaki kızlarından haber alamayan ailesi işyerinden arkadaşı ile birlikte çıktığını ve evlerine 100 metre bir uzaklıkta bırakıldığını öğrendi. Akşam saatlerinde eve gelmeyen kızlarını merak eden aile Zehra’nın gidebileceği her yeri aradıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdiler. Kaybolmasının üzerine 4 gün geçen aile kızlarının hayatı konusunda endişe etmeye başladıkları sırada kaybolduktan 4 gün sonra kızları Zehra eve geri dönündü. Aile 4 günün üzerine rahat bir nefes alabildi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKayıp
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