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Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi can verirken, 3 kişi yaralandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 23:32
Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı kaza akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de Hüseyin G.'nin sürücüsü olduğu özel bir otomobil yolda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada, Cevri K.'nin sürücüsü olduğu bir başka otomobil ile dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

Meydana gelen kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede  Hüseyin G., Cevri K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kadriye K. ve Keziban G.'nin araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti.

1 kişi can verdi

Yaralı kazazedeler kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak Keziban G.doktorların tüm çabalarına rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine ise devam ediliyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 23:32
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaTrafik Kazası
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