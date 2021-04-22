Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı kaza akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de meydana geldi.
Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de Hüseyin G.'nin sürücüsü olduğu özel bir otomobil yolda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada, Cevri K.'nin sürücüsü olduğu bir başka otomobil ile dikkatsizlik sonucu çarpıştı.
1 kişi can verdi
Yaralı kazazedeler kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak Keziban G.doktorların tüm çabalarına rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine ise devam ediliyor.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 22.04.2021 23:32