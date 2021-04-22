Sakarya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

1 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı kaza akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre akşam saatlerinde Sakarya Söğütlü'de Hüseyin G.'nin sürücüsü olduğu özel bir otomobil yolda seyir halindeyken, kavşağa girdiği esnada, Cevri K.'nin sürücüsü olduğu bir başka otomobil ile dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

1 kişi can verdi

Meydana gelen kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Hüseyin G., Cevri K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kadriye K. ve Keziban G.'nin araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti.

Yaralı kazazedeler kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı. Ancak Keziban G.doktorların tüm çabalarına rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerine ise devam ediliyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.