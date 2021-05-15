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Sakarya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonet ile kavaşkta çarpışan hafif ticari aracın karıştığı kazada hafif ticari aracın içerisinde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:26
Sakarya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı!
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde kavşakta kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza saat 18.15 sularında, Karasu ilçesine bağlı İncilli Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Zılış kontrolündeki 54 UC 394 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpışan Bahtiyar Uyar yönetimindeki 54 ADC 120 plakalı hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Yaşanan kazada yan devrilen hafif ticari araçtaki Bahtiyar Uyar, Cihat Kar ve Samet Kar ticari araç içerisine sıkıştı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından hafif ticari araç içerisine sıkışan 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapılarak ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine sevkleri sağlandı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 20:26
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SakaryaKarasuKazaTrafik KazasıKaza Haberi3 Yaralı
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