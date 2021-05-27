Sakarya’da gerçekleşen kazada yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Yenidoğan Mahallesi Ana Sokak istikametinden Yeni Bosna Caddesi’ne doğru seyir halinde olan hafif ticari bir araç ile başka bir hafif ticari araç, iki sokak birleşimi olan yerde çarpıştılar. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen araçlara doğru koşarak olaya yaralılara yardım etmek istediler.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine ekipler çağrıldı. Yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar ekipler gelene kadar yan yatan aracı kendi imkânlarıyla düzelttiler. Yaşanan o anlar ise çevre işyerleri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

KAZA BÖLGESİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken hemen hastaneye kaldırıldılar.

OLAY İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler yaşanılan kaza ile ilgili inceleme başlattılar.

