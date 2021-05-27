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Sakarya’da gerçekleşen kazada yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

İki aracın çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada araçlardan biri yan yattı. Vatandaşlar yaralıları kurtarmak amacıyla yan yatan aracı düzelttiler.

27 Mayıs 2021 Perşembe 23:30
Sakarya’da gerçekleşen kazada yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre  Yenidoğan Mahallesi Ana Sokak istikametinden  Yeni Bosna Caddesi’ne doğru seyir halinde olan hafif ticari bir araç ile başka bir  hafif ticari araç, iki sokak birleşimi olan yerde çarpıştılar. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen araçlara doğru koşarak olaya yaralılara yardım etmek istediler.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine ekipler çağrıldı. Yaralılara yardım etmek isteyen vatandaşlar ekipler gelene kadar yan yatan aracı kendi imkânlarıyla düzelttiler. Yaşanan o anlar ise çevre işyerleri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

KAZA BÖLGESİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken hemen hastaneye kaldırıldılar.

OLAY İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler yaşanılan kaza ile ilgili inceleme başlattılar.


Son Güncelleme: 27.05.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKaza
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