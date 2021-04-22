Sakarya'da enişte sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak yaralayan enişte, kayınbiraderinin canını aldı. Silahla ağır yaralanan kayınbirader kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan olay dün, Sakarya’nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta meydana geldi. 27 yaşında olan Semih Özmen ile ablasının kocası A.A. arasında nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa bir süre içinde çıkan tartışma şiddetini arttırarak silahların çekilmesine neden oldu. A.A. kayınbiraderi Semih Özmen’e belindeki silahı çıkartarak onu kasığından vurdu. Kanlar içinde kalan Semih Özmen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından A.A. gözaltına alınırken, Semih Özmen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Semih Özmen kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Semih Özmen'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Kayınbiraderini öldüren şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan, silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda mermi kovanlarıyla beraber kabzasız palaya benzer kesici alette bulundu.