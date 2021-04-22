İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Sakarya'da enişte sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü!

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı bir sokakta aralarındaki tartışmanın şiddeti artan enişte ve kayınbiraderin tartışmalarının büyümesi sonucu enişte belinden çıkardığı silahla kayınbiraderini ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kayınbirader hastanede hayatını kaybederken enişte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:58
Sakarya'da enişte sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü!
Takip Et:

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak yaralayan enişte, kayınbiraderinin canını aldı. Silahla ağır yaralanan kayınbirader kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan olay dün, Sakarya’nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak'ta meydana geldi. 27 yaşında olan Semih Özmen ile ablasının kocası A.A. arasında nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa bir süre içinde çıkan tartışma şiddetini arttırarak silahların çekilmesine neden oldu. A.A. kayınbiraderi Semih Özmen’e belindeki silahı çıkartarak onu kasığından vurdu. Kanlar içinde kalan Semih Özmen, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından A.A. gözaltına alınırken, Semih Özmen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Semih Özmen kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Semih Özmen'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Kayınbiraderini öldüren şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan, silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda mermi kovanlarıyla beraber kabzasız palaya benzer kesici alette bulundu.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaSerdivan Silahlı KavgaEnişte Kayınbirader Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
Bim 30 Nisan 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bim 30 Nisan 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? 23 Nisan Camiler için kısıtlama var mı?
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? 23 Nisan Camiler için kısıtlama var mı?
Yarın noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan nöbetçi noterler çalışacak mı?
Yarın noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Nisan noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan nöbetçi noterler çalışacak mı?
Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?
Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?
Kırmızı Oda Miço nasıl öldü? Delikanlı Sadi hikayesi bitecek mi, diziden ayrılacak mı?
Kırmızı Oda Miço nasıl öldü? Delikanlı Sadi hikayesi bitecek mi, diziden ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 23 Nisan 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Alya dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alya karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada ceviz ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz ağacı görmenin anlamı
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
Survivor Çağrı Atakan elendi mi, neden elendi? Çağrı ne yaptı?
23 Nisan en yeni en güzel resimli Cuma mesajları ve duaları
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Ne kadar kredi çekebilirim? Bireysel kredi limiti nasıl sorgulanır?
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?
Bim 30 Nisan 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Malta asgari ücret ne kadar? 2021 Malta yaşam şartları nasıl?
TV 8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hafta sonu 24 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 24 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.