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Sakarya'da bir evden gelen esrarengiz seslerin sebebi çatıya çıktıklarında belli oldu

Sakarya'da evinin çatısından gelen garip sesler sebebiyle endişelenen ve çatıya çıkan vatandaş, gelen seslerin baykuş yavrularına ait olduğunu gördü.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:49
Sakarya'da bir evden gelen esrarengiz seslerin sebebi çatıya çıktıklarında belli oldu
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Sakarya Karasu ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 15 gün boyunca evinin çatısında garip sesler duyan Hasan Elmacı, hane sakinlerinin de seslerden endişe duymasıyla seslerin geldiği çatı katına çıktı. Çatıda baykuş yavrularıyla karşılaşan adam oldukça şaşırdı. Tedirgin oldukları sesler baykuş yavrularından geldiği anlaşıldı. Elmacı baykuş yavrularını bir süre besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bırakılmak üzere yavruları  Veteriner Hekimliğine teslim etti.

'GECELERİ DEVAMLI SES YAPIYORLARDI'

Olayı anlatan Hasan Elmacı yaklaşık olarak 15 gündür çatıdan garip sesler geldiğini duydular. Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıldığını belirten Elmacı oldukça tedirgin olduklarını söyledi. Bunun üzerine çatıya çıktığında baykuş yavruları ile karşılaştıklarını anlattı.


Son Güncelleme: 21.06.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaBaykuş
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