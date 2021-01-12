Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu

Sakarya’nın Serdivan İlçesinde Yazlık Mahallesinde bulunan Çark deresi içerisinde bir insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçalarının olduğu bir çanta bulundu. Hemen polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri dereden çıkardıkları çanta içerisinde bulunan kemik ve et parçalarını incelenmesi üzerine araştırma hastanesi morguna götürüldü.

Yaşanana bu olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çantanın kim ya da kimler tarafından dereye atıldığı bilinmiyor. Yapılacak incelemeler sonrasında çantada bulunan kemik ve et parçalarının kime ait olduğunun açığa çıkması bekleniyor.

