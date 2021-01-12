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Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Serdivan Çark Deresi'nde insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçaları konulmuş eski bir çanta bulundu. Polis, yaşanan bu olay ile ilgili soruşturma başlattı.

12 Ocak 2021 Salı 23:47
Sakarya'da bir çanta içinde kemik parçaları bulundu
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Sakarya’nın Serdivan İlçesinde Yazlık Mahallesinde bulunan Çark deresi içerisinde bir insana ait olduğu düşünülen kemik ve et parçalarının olduğu bir çanta bulundu. Hemen polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri dereden çıkardıkları çanta içerisinde bulunan kemik ve et parçalarını incelenmesi üzerine araştırma hastanesi morguna götürüldü.

Yaşanana bu olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çantanın kim ya da kimler tarafından dereye atıldığı bilinmiyor. Yapılacak incelemeler sonrasında çantada bulunan kemik ve et parçalarının kime ait olduğunun açığa çıkması bekleniyor.



Son Güncelleme: 12.01.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKemik Parçaları
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