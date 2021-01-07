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Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü

Sakarya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında devrilen kamyonun içinde olan 2 kişi can verdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:05
Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
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2 kişinin can verdiği feci trafik kazası sabah saatlerinde Sakarya'da meydana geld.

İsmail Durmaz isimli sürücünün kullandığı yük taşıyan kamyon Sakarya'da otoyolda Ankara yönünde hareket halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolünü kaybetti. Otoyolda kontrolsüz bir süre giden kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis,112 sağlık personeli ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen personelin yapmış olduğu incelemede kamyon sürücüsü İsmail Durmaz ve yanında yolcu olarak bulunan Fikret Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinden kamyonu kaldırma çalışmaları sürerken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturman başlattı.



Son Güncelleme: 07.01.2021 10:05
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaTrafik Kazası
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