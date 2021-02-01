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Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada sekiz kişi yaralandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:01
Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
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Sakarya ilinin Hendek ilçesinde bulunan D100 karayolunda Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda hasta taşıyan ambulansla, otomobil ve tır zincirleme kaza yaptı.

8 kişi yaralandı

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlı, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi.

Ambulans ve arabada sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında sıkıştıkları yerden kurtarıldı. 8 kişinin yaralandığı zincirleme kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaHendekZincirleme KazaAmbulans
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