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Sakarya'da acı olay! Yangında baba ile 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Sakarya Arifeye'de bir evde sobanın patlaması sonucu çıkan yangında o esnada evde bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:58
Sakarya'da acı olay! Yangında baba ile 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
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Feci olay dün akşam saatlerinde Sakarya Arifiye'de yaşandı.

İlçede ki bir evde akşam saatlerinde 45 yaşındaki baba Seyfi Altın odada ki sobayı benzin kullanarak yakmaya çalıştı. Benzinin aniden alev almasıyla birlikte evde yangın çıktı.Yangını gören mahalleninin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda  112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinden sonra eve giren ekipler baba ve 4 yaşındaki kızı Rabia Su Altın'ın yanmış bedenlerini evde buldu. Yangın sırasında başka odada bulunan ve ağır yaralanan 10 yaşındaki Mirza Altın ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden yapılan incelemeden sonra yangında feci şekilde can veren baba ve küçük kızı cansız bedenleri morga kaldırılırken ekipler yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Öte yandan, 10 yaşındaki Mirza Altın’ın vücudunda ileri derecede yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 26.12.2020 10:58
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaArifiyeYangın
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