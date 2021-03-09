Sakarya'da 33 yaşındaki gencin evdeki şüpheli ölümü!

Sakarya’nın Serdivan İlçesine meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Beşköprü Mahallesi’nde yaşayan 33 yaşındaki Bülent Hacıoğlu adlı gence bir süre ulaşılamayınca yakınları tarafından polise ihbarda bulunuldu. Bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin ulaşmasıyla genç adamın evine girildiğinde Hacıoğlu’nun hayatının kaybedildiği öğrenildi.

Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri Hacıoğlu’nun cansız bedenini kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna kaldırdılar.

Genç adamın cenazesi yarın kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek. Polis ekipleri genç adamın şüpheli ölümü için araştırmalarını sürdürüyor.

