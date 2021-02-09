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Sakarya'da 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardaki kişiler olay yerine intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkartıldı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere kazanın yakınında bulunan hastanelere götürülürken kazada yaralanan kişilerin yakınları birbirlerine küfürler etti.

09 Şubat 2021 Salı 22:05
Sakarya'da 2 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı!
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Sakarya’da 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki arabanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde meydana geldi. Gizem Y. yönetimindeki 54 ABS 500 plakalı otomobil ile Leyla H. yönetimindeki 54 EU 725 plakalı otomobil, Serhat Sokak ile 546 nolu sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazanın etkisiyle Gizem Y.'nin kullandığı otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada Gizem Y. ve yanındaki kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Leyla H. ve eşi araçlarında sıkıştılar. Çiftin kız çocukları ise yaralı olarak kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralanan kişiler araçlarından çıkartılarak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazanın ardından olay yerine gelen Gizem Y.’nin yakını, kazaya karışan karşı taraftaki kişilere bağırarak küfürler etti. Yakınları zorlukla sakinleşirken, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;

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Son Güncelleme: 09.02.2021 22:05
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