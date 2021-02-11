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Sakarya Valiliğinden "Kar Toplantısı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde Türkiye’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Bu duyurudan sonra Vali Kaldırım, hafta sonu itibari ile beklenen şiddetli kar yağışından önce ilgili kurum müdürleriyle Valilik binasında “Kar toplantısı” yaptı. Toplantının detayları haberimizde.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:47
Sakarya Valiliğinden
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde Türkiye’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları sıfırın altında olacağı için Sakarya Valiliği konu ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Toplantı Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığı ile, ilgili İl Müdürleri’nin de katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda, hafta sonu gerçekleşecek kar yağışı nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklar ile karla mücadele çalışları ele alındı. Toplantı sonucunda ilgili kurumların gerekli hazırlıkları yapması, kar yağışından dolayı yaşanılabilecek olumsuzluklara olanak verilmemesine karar verildi.



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarValiToplantı
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