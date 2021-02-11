Sakarya Valiliğinden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde Türkiye’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları sıfırın altında olacağı içinliği konu ile ilgiligerçekleştirdi. Toplantı Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığı ile, ilgili İl Müdürleri’nin de katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda, hafta sonu gerçekleşecekyağışı nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklar ile karla mücadele çalışları ele alındı. Toplantı sonucunda ilgili kurumların gerekli hazırlıkları yapması, kar yağışından dolayı yaşanılabilecek olumsuzluklara olanak verilmemesine karar verildi.