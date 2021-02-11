Sakarya Valiliğinden

11 Şubat 2021 Perşembe 22:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde Türkiye’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları sıfırın altında olacağı için Sakarya Vali
liği konu ile ilgili toplantı
gerçekleştirdi. Toplantı Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlığı ile, ilgili İl Müdürleri’nin de katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda, hafta sonu gerçekleşecek kar
yağışı nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklar ile karla mücadele çalışları ele alındı. Toplantı sonucunda ilgili kurumların gerekli hazırlıkları yapması, kar yağışından dolayı yaşanılabilecek olumsuzluklara olanak verilmemesine karar verildi.
Son Güncelleme: 11.02.2021 22:47
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