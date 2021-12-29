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Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu sorgulama ekranı

Ülkemizdeki hemen hemen her belediye, vatandaşlarına sosyal yardımlarda bulunuyor. Bunlardan biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok yardım yapıyor. Peki Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

29 Aralık 2021 Çarşamba 23:28
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu sorgulama ekranı
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Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların giderek artması ve birçok vatandaşın geçim sıkıntısı sebep oluyor. Ülkemizde diğer belediyeler olduğu gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaç sahibi ailelere maddi ve sağlık yardımları yapmakta.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardımları nelerdir?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlanan yardımlar, Sakarya şehrinde ikâmet eden bütün ihtiyaç sahibi kişilerin geçim sıkıntısını azaltmaya çalışıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sağladığı maddi ve manevi sosyal yardımlar şöyle;

-İşsizlik maaşı yardımları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan tüm işsiz vatandaşların, işsizlik belgesiyle en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına işsizlik maaşı başvurusu yapabilirler.

-Kronik ve yaşlı hastalara sağlık yardımı

Kronik hastalıklardan ötürü hastaneye gidemeyen vatandaşlara evde sağlık hizmeti vererek yardım yapılmakta. Ayrıca 65yaş üstü yaşlı hastalarada evde sağlık hizmeti vererek ilaç ve muayene gibi ücretler alınmamakta.

-Para yardımları

Maddi imkansızlıklardan ötürü geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından para yardımı yapılmakta. Sigortasız çalışanlara ve muhtaçlık belgesi olanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardımdan yararlanabilir.

-Erzak yardımları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi tüm Sakarya halkına devamlılığı olan bir erzak yardımı sağlamakta. Erzak kolileriyle çok sayıda vatandaşa yardım eden Sakarya Belediyesi, erzak kolisine, temel gıda malzemelerini koymakta.

-Yakacak yardımları

Kış aylarında yakacak odun ve kömüre ihtiyacı olan vatandaşlara belediye tarafından odun ve kömür yardımı yapılmakta.

-Şehit ve gazi yakınlarına yardım

Şehit ve gazi yakınlarına Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, hem maddi hem de manevi olarak yardımlar yapılmakta. Şehit ve gazi çocuklarına burs ve barınma yardımı veren Sakarya Belediyesi, Şehit ve gazi ailesine her ay düzenli olarak maaş ve erzak yardımı yapıyor.

-Mülteciler ve sığınmacılar yardım

Ülkesinden zorunlu haller nedeniyle göç eden mülteci ve sığınmacılara Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, hem maddi hem de manevi yardımlar yapılmakta.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sakarya şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişiler, Sakarya Büyükşehir Belediyesine yardım için başvuru yapabilirler. Yapılan yardımlardan yararlanmak isteyenler, kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek ve muhtaçlık belgesi ile birlikte yardım paketlerine başvuru yapabilirler.

Yardım başvurusu yapanlar, başvuru yapmalarından 15 gün sonra başvuru süreçlerini öğrenebilirler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yardımlara başvuru yapanlar, başvuru tarihinden 15gün sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu sorgulama işlemlerini yapabilirler. Yardım başvurularının sonuçları en az 15gün en fazla 30gün içerisinde belli olmaktadır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardımlarına başvuru sonuçlarını sorgulama yöntemleri şöyle;

-Sakarya şehrine bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidip öğrenebilirler,

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi resmi intenet adresi üzerinden sorgulama ekranına ulaşıp öğrenebilirler,

-Sakarya Büyükşehir Belediyesinin müşteri hizmetlerini arayıp öğrenebilirler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yardım başvuru sonucu sorgulama ekranına https://www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi başvuru sonucu sorgulama hattı: 444 40 54, Çözüm masası hattı için ise 153’ü arayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 29.12.2021 23:28
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Sakarya Büyükşehir BelediyesiYardım BaşvurusuYardım Başvurusu Sorgulama
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