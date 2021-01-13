Sakarya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik çağı gelen binlerce genç görevlerini yapmak için şubelere başvuru yapıyor. Askerlik süreciyle ilgili başvuru ve diğer tüm bilgiler askerlik şubeleri üzerinden öğrenilebiliyor. Askerlik şubeleri tüm illerde birçok farklı noktada bulunuyor. Askerliği tecilli olan ve tecili bozdurmak isteyen kişiler de askerlik şubelerine giderek tecil bozdurma işlemini yapabiliyor.
Sakarya ilinde toplam 16 tane askerlik şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin iletişim ve adres bilgileri ise şu şekildedir;
ADAPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
AKYAZI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fatih Mah. 9024. Sk. No:77 Akyazı/SAKARYA
Tel: 0.264.418 14 66
Faks: 0.264.418 39 30
akyazi_as_sb@msb.gov.tr
ARİFİYE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
ERENLER ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
FERİZLİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
GEYVE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA
Tel: 0.264.517 52 38
Faks: 0.264.517 58 70
geyve_as_sb@msb.gov.tr
HENDEK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Başpınar Mah. 114.Sk. No:18 Hendek/SAKARYA
Tel: 0.264.614 60 74
Faks: 0.264.614 89 52
hendek_as_sb@msb.gov.tr
KAYNARCA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
KARAPÜRÇEK ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Fatih Mah. 9024. Sk. No:77 Akyazı/SAKARYA
Tel: 0.264.418 14 66
Faks: 0.264.418 39 30
akyazi_as_sb@msb.gov.tr
KARASU ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İncilli Mah. Plaj Ad. 620. Sk. No:54 Karasu/SAKARYA
Tel: 0.264.718 10 30
Faks: 0.264.718 50 02
karasu_as_sb@msb.gov.tr
KOCAALİ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İncilli Mah. Plaj Ad. 620. Sk. No:54 Karasu/SAKARYA
Tel: 0.264.718 10 30
Faks: 0.264.718 50 02
karasu_as_sb@msb.gov.tr
PAMUKOVA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA
Tel: 0.264.517 52 38
Faks: 0.264.517 58 70
geyve_as_sb@msb.gov.tr
SAPANCA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
SERDİVAN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
SÖĞÜTLÜ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA
Tel: 0.264.251 10 81
Faks: 0.264.251 10 83
adapazari_as_sb@msb.gov.tr
TARAKLI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA
Tel: 0.264.517 52 38
Faks: 0.264.517 58 70
geyve_as_sb@msb.gov.tr