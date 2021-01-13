Sakarya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik çağı gelen binlerce genç görevlerini yapmak için şubelere başvuru yapıyor. Askerlik süreciyle ilgili başvuru ve diğer tüm bilgiler askerlik şubeleri üzerinden öğrenilebiliyor. Askerlik şubeleri tüm illerde birçok farklı noktada bulunuyor. Askerliği tecilli olan ve tecili bozdurmak isteyen kişiler de askerlik şubelerine giderek tecil bozdurma işlemini yapabiliyor.

Sakarya ilinde toplam 16 tane askerlik şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin iletişim ve adres bilgileri ise şu şekildedir;

ADAPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

AKYAZI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Fatih Mah. 9024. Sk. No:77 Akyazı/SAKARYA

Tel: 0.264.418 14 66

Faks: 0.264.418 39 30

akyazi_as_sb@msb.gov.tr

ARİFİYE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

ERENLER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

FERİZLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

GEYVE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA

Tel: 0.264.517 52 38

Faks: 0.264.517 58 70

geyve_as_sb@msb.gov.tr

HENDEK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Başpınar Mah. 114.Sk. No:18 Hendek/SAKARYA

Tel: 0.264.614 60 74

Faks: 0.264.614 89 52

hendek_as_sb@msb.gov.tr

KAYNARCA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

KARAPÜRÇEK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Fatih Mah. 9024. Sk. No:77 Akyazı/SAKARYA

Tel: 0.264.418 14 66

Faks: 0.264.418 39 30

akyazi_as_sb@msb.gov.tr

KARASU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İncilli Mah. Plaj Ad. 620. Sk. No:54 Karasu/SAKARYA

Tel: 0.264.718 10 30

Faks: 0.264.718 50 02

karasu_as_sb@msb.gov.tr

KOCAALİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: İncilli Mah. Plaj Ad. 620. Sk. No:54 Karasu/SAKARYA

Tel: 0.264.718 10 30

Faks: 0.264.718 50 02

karasu_as_sb@msb.gov.tr

PAMUKOVA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA

Tel: 0.264.517 52 38

Faks: 0.264.517 58 70

geyve_as_sb@msb.gov.tr

SAPANCA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

SERDİVAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

SÖĞÜTLÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1 Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

TARAKLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA

Tel: 0.264.517 52 38

Faks: 0.264.517 58 70

geyve_as_sb@msb.gov.tr