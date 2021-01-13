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Sakarya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Sakarya’da yaşayan ve askerlik yaşı gelmiş olan gençler Sakarya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgilerini araştırıyor. Bilindiği gibi askerlik işlemleri şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:27
Sakarya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Askerlik çağı gelen binlerce genç görevlerini yapmak için şubelere başvuru yapıyor. Askerlik süreciyle ilgili başvuru ve diğer tüm bilgiler askerlik şubeleri üzerinden öğrenilebiliyor. Askerlik şubeleri tüm illerde birçok farklı noktada bulunuyor. Askerliği tecilli olan ve tecili bozdurmak isteyen kişiler de askerlik şubelerine giderek tecil bozdurma işlemini yapabiliyor.

Sakarya ilinde toplam 16 tane askerlik şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin iletişim ve adres bilgileri ise şu şekildedir;

ADAPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI        

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

AKYAZI ASKERLİK ŞUBESİ            

Adres: Fatih Mah. 9024. Sk. No:77 Akyazı/SAKARYA

Tel: 0.264.418 14 66

Faks: 0.264.418 39 30

akyazi_as_sb@msb.gov.tr

ARİFİYE ASKERLİK ŞUBESİ           

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

ERENLER ASKERLİK ŞUBESİ        

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

FERİZLİ ASKERLİK ŞUBESİ            

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

GEYVE ASKERLİK ŞUBESİ             

Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA

Tel: 0.264.517 52 38

Faks: 0.264.517 58 70

geyve_as_sb@msb.gov.tr

HENDEK ASKERLİK ŞUBESİ          

Adres: Başpınar Mah. 114.Sk. No:18  Hendek/SAKARYA

Tel: 0.264.614 60 74

Faks: 0.264.614 89 52

hendek_as_sb@msb.gov.tr

KAYNARCA ASKERLİK ŞUBESİ    

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

KARAPÜRÇEK ASKERLİK ŞUBESİ              

Adres: Fatih Mah. 9024. Sk. No:77 Akyazı/SAKARYA

Tel: 0.264.418 14 66

Faks: 0.264.418 39 30

akyazi_as_sb@msb.gov.tr

KARASU ASKERLİK ŞUBESİ         

Adres: İncilli Mah. Plaj Ad. 620. Sk. No:54   Karasu/SAKARYA

Tel: 0.264.718 10 30 

Faks: 0.264.718 50 02

karasu_as_sb@msb.gov.tr

KOCAALİ ASKERLİK ŞUBESİ        

Adres: İncilli Mah. Plaj Ad. 620. Sk. No:54   Karasu/SAKARYA

Tel: 0.264.718 10 30 

Faks: 0.264.718 50 02

karasu_as_sb@msb.gov.tr

PAMUKOVA ASKERLİK ŞUBESİ 

Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA

Tel: 0.264.517 52 38

Faks: 0.264.517 58 70

geyve_as_sb@msb.gov.tr

SAPANCA ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

SERDİVAN ASKERLİK ŞUBESİ     

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

SÖĞÜTLÜ ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: Camili 1-A Mah. 1585. Ada No:1  Adapazarı SAKARYA

Tel: 0.264.251 10 81

Faks: 0.264.251 10 83

adapazari_as_sb@msb.gov.tr

TARAKLI ASKERLİK ŞUBESİ         

Adres: Camikebir Mah. Belediye Cd. No: 1 Geyve/SAKARYA

Tel: 0.264.517 52 38

Faks: 0.264.517 58 70

geyve_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 13.01.2021 14:27
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Anahtar Kelimeler:
AskerlikSakaryaşube
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