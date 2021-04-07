İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Sakarya Akyazı'da korona alarmı! 1000 kişi karantina altına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vaka sayılarının hızla artması yetkilileri alarma geçirdi. İlçede sıkı tedbirler uygulanmaya başlanırken 1000 kişinin karantina altına alındığı bildirildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 11:41
Sakarya Akyazı'da korona alarmı! 1000 kişi karantina altına alındı
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan Sakarya'da en çok etkilenen ilçe Akyazı oldu. 92 bin nüfusa sahip ilçede artan vaka sayıları nedeniyle yetkiler sıkı tedbirler uygulamaya karar verdi.

Mutant virüsün hızla yayılmasıyla vaka sayıları giderek artan Akyazı'da yetkililer radikal bir karar almak zorunda kaldı. Hıfzıssıhha Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilçede geniş çapta bir karantina başlatıldı. Bir çok mahallenin de tedbir kurallarına dahil edilmesiyle 315 hanenin karantina altına alındı. Hanelerde yaşayan toplam 1000 kişide evlerinde karantinaya girmiş oldular.



Son Güncelleme: 07.04.2021 11:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaAkyazıKarantina Kararı1000 Kişiye KarantinaVaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır?
İkizlerin parmak izleri farklı mıdır, neden farklıdır?
Pepsi kodları – Nisan 2021 kullanılmamış pepsi kodu
Pepsi kodları – Nisan 2021 kullanılmamış pepsi kodu
Müge Anlı akülü tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı 2021
Müge Anlı akülü tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı 2021
Ramazanda ilk sahur ne zaman, sahura hangi gün kalkacağız?
Ramazanda ilk sahur ne zaman, sahura hangi gün kalkacağız?
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları

Popüler Haberler

Android ve iOS telefonlarda yeterli alan yok sorunu için hafıza arttırma ve yer açma yöntemleri
Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat veriyor
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz karakterini kim canlandırıyor? Seyhan Taşdemir biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Vodafone bedava internet veren uygulamaları ile internet, dakika ve SMS kampanyaları
Acemi Anneler dizisindeki Melahat karakteri Kimdir? Deniz Gökçe Kayhan dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizi oyuncusu Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Yaralı Kalbim 55. bölüm fragmanı 31 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
SGK ilişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılır? SGK ilişiksizlik belgesi ne zaman alınır?
Uçankuş Tv yayını neden yok, kanal kapandı mı? Uçan Kuş Tv nasıl izlenir?
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?Organize İşler 2: Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Garanti BBVA 10.000 TL Nisan 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
2021 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 7 Nisan 2021 Çarşamba Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.