Sakarya Akyazı'da korona alarmı! 1000 kişi karantina altına alındı

Koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde olan Sakarya'da en çok etkilenen ilçe Akyazı oldu. 92 bin nüfusa sahip ilçede artan vaka sayıları nedeniyle yetkiler sıkı tedbirler uygulamaya karar verdi.

Mutant virüsün hızla yayılmasıyla vaka sayıları giderek artan Akyazı'da yetkililer radikal bir karar almak zorunda kaldı. Hıfzıssıhha Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası ilçede geniş çapta bir karantina başlatıldı. Bir çok mahallenin de tedbir kurallarına dahil edilmesiyle 315 hanenin karantina altına alındı. Hanelerde yaşayan toplam 1000 kişide evlerinde karantinaya girmiş oldular.