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Sakarya Adapazarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumeti bulunan iki grubun aralarında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:03
Sakarya Adapazarı'nda husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı!
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan olay akşam saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1321. Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi aralarında husumeti olan K.A. ve U.S.G’nin evinin önüne arabayla geldi. K.A. ve U.S.G. ile 4 kişinin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.A. ve U.S.G. almış oldukları bıçak darbeleriyle olay yerinde yaralanırken, saldırgan 4 kişi olay yerine geldikleri otomobil ile kaçtı. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi devam ederken, polis ekipleri kaçan 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
AdapazarıSakaryaBıçaklı Kavga
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