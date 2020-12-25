İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Şakanın sonu kanlı bitti

Adıyaman'da 3 arkadaş arasında başlayan şakanın sonu kanlı bitti.Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı, diğer iki arkadaş ise göz altına alındı.

25 Aralık 2020 Cuma 22:45
Şakanın sonu kanlı bitti
Takip Et:

Sonu kanlı biten şakalaşma olayı bugün Adıyaman'da yaşandı.

Adıyaman'ın bir mahallesinde yaşayan ve arkadaş olan 3 kişi bugün kendi aralarında şakalaşmaya başladı. Şakanın uzamasıyla birlikte arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B.arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle birlikte arkadaşlardan Ahmet D. anede arasında bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

ARKADAŞLARDAN BİRİ BIÇAKLANDI

Çevredekilerin kavgayı görmesi ve ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga yerine gelen ekipler yaralı Ahmet D.'yi olay yerinde ilk pansumanı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ise diğer iki arkadaşı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay ilgili olarak soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Adıyamanşaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs bağışıklığı kaç gün sürüyor?
Koronavirüs bağışıklığı kaç gün sürüyor?
Yalnızca 6 gün kaldı! Metrelerce Milli Piyango bileti kuyruğu
Yalnızca 6 gün kaldı! Metrelerce Milli Piyango bileti kuyruğu
Pencereden atlamaya çalışan sinir krizi geçiren kızı babası kurtardı
Pencereden atlamaya çalışan sinir krizi geçiren kızı babası kurtardı
Diyarbakır'da bir kişinin 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı
Diyarbakır'da bir kişinin 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı
Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var
Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?

Popüler Haberler

Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2020 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2020 Cumartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Yemin dizisi Kumru karakteri kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2020
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2020
Söz Dizisi Çolak Geri mi Dönecek? Serhat Kılıç Söz'ün Finalinde Geri Dönüyor!
MEB 2020 Özür Grubu atamaları sonucu oluşan taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Bir Başkadır dizisi ne zaman başlayacak? Öykü Karayel'in yeni dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
KOSGEB market ve bakkal açmak için hibe destekleri nelerdir? 2020 Kosgeb market ve bakkal hibeleri
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal hakkında bilgiler
Atv canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Ocak sigaraya zam gelecek mi? Ocak 2021 zamlı sigara fiyatları listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 26 Aralık 2020 Cumartesi
Show TV canlı yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Özel hastanelerin acil servislerinde kendisinden ücret alınan hastalar ne yapmalıdır? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.