Şakanın sonu kanlı bitti

Sonu kanlı biten şakalaşma olayı bugün Adıyaman'da yaşandı.

Adıyaman'ın bir mahallesinde yaşayan ve arkadaş olan 3 kişi bugün kendi aralarında şakalaşmaya başladı. Şakanın uzamasıyla birlikte arkadaş olan Ahmet D., Batuhan B. ve Atilla B.arasında tartışma çıktı.

ARKADAŞLARDAN BİRİ BIÇAKLANDI

Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle birlikte arkadaşlardan Ahmet D. anede arasında bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin kavgayı görmesi ve ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga yerine gelen ekipler yaralı Ahmet D.'yi olay yerinde ilk pansumanı yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ise diğer iki arkadaşı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay ilgili olarak soruşturma sürüyor.