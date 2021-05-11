Sait Faik Abasıyanık ölümünün yıl dönümünde anılıyor

İlk kez şiir yazarak yazı hayatına başladı. Sonrasında Uçurtmalar adlı hikayesi Milliyet gazetesinde 9 Aralık 1929 yayınlandı. İlk yayınlanan eseri Uçurtmalar, o dönemde en çok dikkat çeken eserler arasında bulunuyordu. 1009 31 yılında yurtdışına çıktı. Fransa’da edebiyat fakültesi bitirdi. Ancak buradaki yaşantısından dolayı babası onu İstanbul’a geri çağırdı. 1940 yılı ile 1948 yılları arasında birçok eser kaleme aldı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen yazı hayatından devam etmeye karar verdi. Sonrasında 1944 yılında siroz hastalığına yakalandı. Kendisi 11 Mayıs 1954 yılında yaşamını kaybetti.
Son Güncelleme: 11.05.2021 03:27