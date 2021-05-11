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Sait Faik Abasıyanık ölümünün yıl dönümünde anılıyor

Türkiye edebiyat tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Sait Faik Abasıyanık vefatının 67. yılında anılıyor. Sait Faik Abasıyanık ölümünün yıl dönümünde sevenleri tarafından anılmaya başlandı.

11 Mayıs 2021 Salı 03:27
Sait Faik Abasıyanık ölümünün yıl dönümünde anılıyor
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Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında bulunan ve tarihimizin en önemli roman, öykü ve şairi olan Sait Faik Abasıyanık, vefatının 67. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Abasıyanık, 23 Kasım 1906 yılında Sakarya’da dünyaya gözlerini açtı. İlk öğrenimini de yabancı dil ile eğitim aldı. Bu süreçte almış olduğu yabancı dil eğitimi ilerleyen zamanlarda onun işine çok yaradı. Sonrasında liseyi Sakarya ve İstanbul’da okudu. Ayrıca Bursa’da lise okudu.

İlk kez şiir yazarak yazı hayatına başladı. Sonrasında Uçurtmalar adlı hikayesi Milliyet gazetesinde 9 Aralık 1929 yayınlandı. İlk yayınlanan eseri Uçurtmalar, o dönemde en çok dikkat çeken eserler arasında bulunuyordu. 1009 31 yılında yurtdışına çıktı. Fransa’da edebiyat fakültesi bitirdi. Ancak buradaki yaşantısından dolayı babası onu İstanbul’a geri çağırdı. 1940 yılı ile 1948 yılları arasında birçok eser kaleme aldı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen yazı hayatından devam etmeye karar verdi. Sonrasında 1944 yılında siroz hastalığına yakalandı. Kendisi 11 Mayıs 1954 yılında yaşamını kaybetti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 03:27
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Anahtar Kelimeler:
Sait Faik AbasıyanıkEdebiyat
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