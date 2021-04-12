Sahurde ne yenmeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler

Ramazan Ayında tutulan oruçlarda birçok kişiyi açlıktan çok susuzluk etkilemekte. Öyle ki bu sene ki gibi Ramazan ayı günlerin daha uzun ve sıcak geçtiği zamanlara denk geldiğinde açlık ve susuzluk daha çok hissediliyor. Bu sıcak ve uzun günlerde tutulan oruçlarda bedenimizin suya duyduğu ihtiyaç daha fazla oluyor ve bu sebeple de oruçlu iken daha çok susadığımız hissini yaşıyoruz.

Uzun geçen yaz günlerinde neredeyse 16 – 17 saat susuz kalan vücudumuzun oruç için hazırlıklı olmasını istiyorsak sahur vaktinde yiyeceğimiz besinleri dikkatli seçmemiz gerekiyor. Sahur vaktinde; tuzlu ve baharatlı gıdalar gibi daha fazla susamamıza neden olan gıdalar yerine daha az susatacak, bedenimizin su ihtiyacını giderecek besinler tüketmeyi tercih etmeliyiz.

Oruçlu iken susatmayan yiyecekler nelerdir?

Sahur vaktinde yumurta, az peynirli tuz gibi kahvaltılık yiyecekler tüketmek gerekiyor. Yumurta ile peynir içlerinde bulunan proteinden dolayı uzun zaman tokluk hissine sahip olmaya yardımcı olur. Ayrıca, ağır yiyeceklerin yerine kahvaltılık besinlerin tüketilmesi susuzluk hissini de azaltır.

Sahur vaktinde; su oranı yüksek olan meyveleri tüketmekte fayda vardır. Taze ya da kuru meyve çeşitleri yüksek lifli yapıları ile hem sizi tok tutacak hem de vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu yüzden, üzüm, karpuz, şeftali gibi su oranı fazla olan meyveler sahur vaktinde gönül rahatlığı ile tüketilecek besinlerdir.

Sahur vaktinde ceviz, fındık, tuzsuz badem gibi kuruyemişlerden de destek almak faydalı olacaktır. Fakat bu besinlerin tuz oranlarına dikkat etmelisiniz. Tuz oranı düşük olan kuruyemişleri tercih etmeniz faydalı olacaktır. Aksi taktirde tuzlu kuruyemişler gün boyunca daha fazla susamanıza neden olacaktır.

Sahur vaktinde, ev yapımı hoşaf veya kompostoyu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz. Evde kendi yaptığınız hoşaf ile kompostoları sahur vaktinde bol bol tüketin. Hoşaf ile komposto sizi serinletecek ve vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacak.

Yağ katmadan yapacağınız söğüş salata ile çeşitli yeşillikler yüksek lif içeren yapıları ile hem sizi tok tutacak hem de vücudunuzun ihtiyacı olan suyu karşılayacak. Yani bu sayede daha uzun süre tokluk ile susuzluk hissi yaşayacaksınız.

Sahur zamanı yoğurt ile kefir tüketmeyi ihmal etmeyin. Yoğurt veya da kefir sahur sofralarınızın vazgeçilmezi olmalı. Bunun nedeni ise yoğurt ya da kefir tüketmenin gün boyunca daha az susamanızı sağlamasıdır. Fakat, yağ oranı az olan yoğurtları seçmeniz daha faydalı olacaktır.

Sahur sofranızdan eksik etmemeniz gereken bir diğer yiyecek de salatalık. Sofranızda olabildiğince salatalık bulundurun ve bol bol tüketin. Su oranı en fazla olan sebzeler arasında yer alan salatalığın oruç tutarken size faydası çok olacaktır. Yalnızca su içip yatacaksanız bile salatalık tüketin.

Oruçlu iken susatacak yiyecekler nelerdir?

Oruç tutacağınız zaman kızartma ve yağlı besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü, kızartma ile yağlı besinler sizi normale göre çok daha fazla susatır. Bu besinlerin yerine daha hafif ve yağ içermeyen besinleri tercih etmelisiniz.

Sucuk, işlenmiş et ile kırmızı eti sahur sofralarınızdan uzak tutmalısınız. Bunun nedeni ise tuz ile birlikte yine yağdan da zengin olan salam, sucuk, pastırma vb. salamura ve işlenmiş olan etlerin susuzluğunuzu artıracak yiyecekler olmasıdır. Bu besinleri çok sevseniz bile işlenmiş ve rafine olan besinleri sahur sofranızdan uzak tutmalısınız.

Soda, çay, bitki çayı, kahve ve meyve suyunu da sahur vaktinde tüketmemelisiniz. Bu içecekler bilinenin tersine vücudun su daha fazla artırır ve gün boyu sizi daha çok susatacaktır.

Bir önemli nokta ise suyu yalnızca sahur vaktinde içmemek. Vücudunuzun bütün gün susuzluk çekmemesi için iftar ile sahur zamanı arasında 2 – 2.5 litre aralığında su tüketmeniz gerekiyor. Yani sıvı alımını yalnızca sahur zamanına bırakmadan vücudunuzu bir sonraki güne hazır hale getirmelisiniz.