Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahurda tok tutan yiyecekler araştırılmaya başlandı. Tok tutan yiyecekler sayesinde günü daha da enerjik geçirebilirsiniz. Uzmanlar ise sahurda neler yemeli ve nasıl beslenmek gerektiğini açıklarken uzak durulması gereken yiyecekleri de açıklıyorlar.

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi, sahurla iftar arasındaki uzun zaman olması nedeniyle uzmanlar oruç tutanların bu süreyi açlık çekmeden geçirebilmesi için yardımcı olacak bilgiler paylaşıyorlar. Sahur yemeğinde öne çıkan yiyeceklerin başında ise yumurta, kuru baklagiller, süt ve muz gelmektedir. Ramazan ayında beslenme sistemi değişmesinden dolayı, sahur ve iftar arasının çok uzun olduğundan, Ramazanın yaz aylarına rastlamasından dolayı artan sıcaklıklarla birlikte de vücut terler, bu durumda da vücut su ve mineral kaybeder. Doğal olarak suyu mutlaka Ramazan'da da düzenli olarak içilmesi gerekmektedir. Günlük en az 2-2,5litre suyu iftarla sahur arasında tüketmek sağlıklı olacaktır.

Sahur sofrasında hamur ve tatlıdan kaçının

Sahur sofrasında tok tutacak yiyeceklerin ilki yumurta

Uzmanlar tarafından sahurda çok ağır bir beslenme önerilmezken, sahurda yapılan en büyük yanlışlardan, toplum olarak hamur işi ve tatlılar tüketmektir. Hamur işi ve tatlılar tüketildiğinde kan şekeri hızlı yükselip, hızlı şekilde düşmektedir. Bu durumda da daha çabuk acıkabiliyor. Kısa bir kahvaltıyla, peynir, yumurta, süt gibi besinler tüketilebilir.

Sahurda tok tutacak yiyeceklerin ilki yumurtanın geldiğini pek çok uzman tarafından söyleniyor. Sahurda kesinlikle yumurta tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, haşlanmış yumurtanın daha sağlıklı olacağını söylüyorlar. Diğer bir tok tutan yiyecek ise kuru baklagillerdir. Kuru baklagiller lif içeriği yüksek olduğu için tok tutacaktır. Bir diğeri muzdur. Muz hep korkulan bir meyvedir. Ancak muzun potasyum içeriği yüksek olduğu için kas kramplarını önler. Kas krampları özellikle Ramazan ayı içerisinde oldukça fazla karşılaşılan bir durumdur..

Sahur sofrasında zeytin ve sucuktan kaçının

Uzmanlar sahur sofrasında zeytin ve sucuktan kaçınılması gerektiğini söylüyorlar. Uzun oruç saatleri sonucu vücudun ihtiyacı olan suyu yeteri miktarda alınmadığında, bu durumda fazla miktarda su ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Bu sebeple sahurda tüketilen besinlere ekstra dikkat edilmelidir. Eğer çok tuzlu içeriği olan besinleri ya da baharatlı besinleri tüketmeyi tercih ederseniz gün içinde suya olan ihtiyaç artacaktır. Bu durumda da ramazanın çok daha zor geçmesine sebep olabilir.

Özellikle protein içeriği yüksek olan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi ayrıca domates, salatalık ve yeşillik tüketilmesinin de hem tokluk hem de su ihtiyacını gidererek gününüzün daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Özellikle içinde yoğun miktarda tuz ve baharat bulunan sucukla tuz içeriği yüksek olan zeytinin sahurda bulunması su ihtiyacını arttıracağı için sahurda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler olarak düşünülebilir. Zeytini sadece tuzsuz olanlarını isterseniz tercih edebilir.

Sahurda kesinlikle bir litre su için

Su ihtiyacı insanın olmazsa olmazdır. Birçok kişi ramazan ayında açlıktan değil ama susuzluktan dolayı zorlanmaktadır. Bu sebeple sahurda yeterli düzeyde yapılamayan su stoku gün içinde suya olan ihtiyacı arttıracaktır. En az 0,5 litre olması şartıyla en fazla 1litreye yakın su içilebilir. Ama ne kadar fazla su içerseniz için su ihtiyacınız gün içinde yinede olacaktır. Ayrıca suya ek olarak bol miktarda yeşillik tüketebilir. Yoğurt, ayran ya da cacık gibi hem tok tutan hem de su ihtiyacınızı azaltacak yiyecek ve içeceklerde yine sahurda altenatifler arasında olabilir. Genel olarak sorulan sorulardan biriside “su ne zaman içilmeli” dir. Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi, sahurla iftar arasındaki uzun zaman olması nedeniyle uzmanlar oruç tutanların bu süreyi susuzluğu en aza indirmek için tavsiyelerde bulunuyor. Su içmenin herhangi bir zamanı olmamakla beraber sahur sonrası içilmesi tokluk hissinizin biraz daha yüksek olmasını sağlar. İftardan sahura kadar olan zaman aralığında da vücut fonksiyonlarınızın düzenli çalışması için su ihmal edilmemelidir