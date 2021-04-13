İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte peygamber efendimizin sahurda ettiği dua merak edilmeye başlandı. Müslümanlar, sahurda okunacak dua nedir? Peygamberimizin sahur duası nedir? sorusunu araştırmaya başladı.

13 Nisan 2021 Salı 02:38
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
Takip Et:

13 Nisan tarihi ile birlikte ilk orucu tutmaya başlayacak olan Müslüman aleminin ilk orucun sahuru için kalktığı gece okunacak dualar merak ediliyor. Merak edilenler arasında sahur duaları yer alırken aynı zamanda iftar ve imsak saatleri de araştırılanlar arasında yerini aldı.

İstanbul için imsak vakti 04.50 olurken İzmir için imsak vakti 05.05, Ankara için imsak vakti 04.38 olarak belirlendi.

İslam dininde Ramazan ayının önemi detaylı olarak surelerde Müslümanlara aktarılırken aynı zamanda sahurun önemi de surelerde sıklıkla yer bulmuş ve Müslümanlara iletilmiştir.

İslam dininde sahurun önemi

Sahur özellikle sağlık için çok önemlidir. Vücudun dayanma gücünü arttıran oruç ile ilgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed İslam’ın diğer dinlerden en büyük farkının sahur vakti ve oruç olduğunu dile getirmiştir. Peygamberimiz sahuru ‘Mübarek bir yemek’ olarak adlandırırken aynı zamanda bir yudum su ile de olsa sahur yapılmalıdır demiştir.

Peygamberimiz; ‘Sahurda yemek yiyin çünkü sahur yemeğin en bereketlisidir.’ Demiştir.

Sahurda neler yapılmalı?

  • Azda olsa bir şeyler yenilmeli.
  • Resulallah (s.a.a) dedi ki; “Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler.”
  • Kadir Sûresini okumak.
  • Sahurda şu duayı okumak.

Ayrıca sahurda şu surenin okunması gerekmektedir;

‘Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.’

‘Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.’

Hz. Muhammed peygamberin sahur duası

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin’ duasını her sahurda kullanırdı.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SahurDuaPeygaberDuasıNedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri

Popüler Haberler

Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Sahurda hangi dualar okunur?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
PUBG Mobile bedava UC kodları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Pedofili neye denir, anlamı nedir?
Güncel gümüş fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Burak Sarımola hakkında bilgiler
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Rüyada ceviz ağacı ne demektir? Doğum veya ceviz ağacı rüyasının tabiri ve anlamı
Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritadaki yeri ve önemi
1959 öncesi şampiyonluklar için kararı kim verecek?
Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, ne zaman açıldı?
Alya dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.