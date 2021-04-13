Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası

13 Nisan tarihi ile birlikte ilk orucu tutmaya başlayacak olan Müslüman aleminin ilk orucun sahuru için kalktığı gece okunacak dualar merak ediliyor. Merak edilenler arasında sahur duaları yer alırken aynı zamanda iftar ve imsak saatleri de araştırılanlar arasında yerini aldı.

İstanbul için imsak vakti 04.50 olurken İzmir için imsak vakti 05.05, Ankara için imsak vakti 04.38 olarak belirlendi.

İslam dininde Ramazan ayının önemi detaylı olarak surelerde Müslümanlara aktarılırken aynı zamanda sahurun önemi de surelerde sıklıkla yer bulmuş ve Müslümanlara iletilmiştir.

İslam dininde sahurun önemi

Sahur özellikle sağlık için çok önemlidir. Vücudun dayanma gücünü arttıran oruç ile ilgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed İslam’ın diğer dinlerden en büyük farkının sahur vakti ve oruç olduğunu dile getirmiştir. Peygamberimiz sahuru ‘Mübarek bir yemek’ olarak adlandırırken aynı zamanda bir yudum su ile de olsa sahur yapılmalıdır demiştir.

Sahurda neler yapılmalı?

Azda olsa bir şeyler yenilmeli.

Resulallah (s.a.a) dedi ki; “Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler.”

Kadir Sûresini okumak.

Sahurda şu duayı okumak.

Peygamberimiz; ‘Sahurda yemek yiyin çünkü sahur yemeğin en bereketlisidir.’ Demiştir.

Ayrıca sahurda şu surenin okunması gerekmektedir;

‘Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.’

‘Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.’

Hz. Muhammed peygamberin sahur duası

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin’ duasını her sahurda kullanırdı.