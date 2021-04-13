Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?

Niyet ermek orucun şartlarından biridir. Niyetsiz tutulan oruç sahih değildir. Bu sebepten ötürü niyet edilmelidir. Kalben niyet edilse de bu niyet dil ile de ifade edilmelidir. Bunun yanı sıra oruç tutmak için sahura kalkılması da bir niyettir. Ramazan ayında tutulan oruç, belli günlerde tutulan oruç ve nafile oruçlar için niyet etme güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadar ki süredir. Lakin imsak ardından yapılacak olan niyet geçerli olsun diye bu vakitten itibaren bir şeyler yenilip içilmemelidir. Oruca niyet ederken “yarınki orucu tutmaya” demek yeterlidir. Bunun yanı sıra “yarınki Ramazan orucuna” demek de faziletlidir. Ramazan ayının oruç tutulacak her günü için ayrıca niyet edilmelidir. Kaza, kefaret ya da diğer oruçlarda ise “falanca kaza, kefaret, adak orucuna” denilerek niyet edilebilir.

Şafii mezhebinde ise nafile orucu dışında tüm oruçlarda geceden niyet edilir. Eğer ki imsak vaktine kadar niyet edilmediyse oruç geçerli olmaz. Nafile orucunun niyeti ise güneş tepe noktasına gelmeden önce edilmelidir.

Oruca nasıl niyet edilir?

Diyanet’in açıklamalarına göre niyet, kişinin yapacağı işin bilincinde olmasıdır. Niyet etmek. o bilince varmak tüm ibadetlerin başıdır. Niyet edilmeden yapılan ibadetler geçerli olmaz. Çünkü ibadet, kulun Allah’ın rızasını kazanmak için yaptığı ameldir. Dolayısıyla irade ve bilinç niyetsiz gerçekleşmez. Orucun temelini oluşturan “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.

Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuştur; “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)

Niyet etmek, yapılacak olan işin zihinden ve kalpten bilinmesidir. Bu duruma ise mutlak niyet denmektedir. Oruç tutmak için sahura kalkmak niyet etmektir. Ramazan orucu tutacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya” diyerek niyet edebilir. Diğer oruçlara da bu şekilde niyet edilebilir.