Sahurda neler yemeliyiz? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler nelerdir?

Sahur vaktinde yediğiniz yiyecekler önemlidir. Sahurda yiyeceğiniz yiyeceklerin gün boyu sizi susatmayacak ve vücudunuzun ihtiyaçları karşılamalıdır. İşte sahurda yenmesi iyi olan yiyecekler;
- Yumurta : Sahurda en fazla tercih edilen besindir. İnsanı uzun süre tok tutar ve protein deposudur.
- Süt: yumurtadan sonra en fazla tüketilen besinler arasında yer alır. gün boyunca size tokluk hissi verecektir. Bununla birlikte vücudun sıvı ihtiyacını karşılar.
- Tarçın : Tarçın ,tokluk hissi verir ve vücudun şeker ihtiyacını karşılar. Ayrıca kan şekerini de dengelemektedir. Düzenli tüketildiği zaman ağız kokusunu da engeller. Süt ile birlikte tüketebilir ya da yulaf ezmesiyle tüketebilirsiniz.
- Yoğurt : mineral bakımından zengindir. Vücudumuzun bir çok ihtiyacını karşılamaktadır.
- Çiğ badem : besin ve lif bakımından oldukça zengindir. Sahur sofranızda bulunmalıdır. Tokluk hissi ve enerji vermektedir.
- Yulaf ezmesi : bir çok minerali içerisinde bulundurur. Gün boyunca tokluk hissi verir. Gün içerisinde zinde olmayı sağlar.
- Karabuğday : besin lifi ve bir çok mineral içermektedir. Gluten içermemektedir. Tok tutar ve kan şekerini dengeler. Sahurda yiyebileceğiniz besinler arasında yer alır.
Son Güncelleme: 12.04.2021 22:22