İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Sahurda ne yemeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler

Sahur vaktinden iftar vaktine kadar tok tutacak ve susatmayacak yiyeceklerin neler olduğu yaklaşan Ramazan Ayı ile birlikte en çok sorulan sorulardan olmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için bütün gün boyunca tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler ile çok susatan yiyecekleri araştırdık. Detaylar haberimizde.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:43
Sahurda ne yemeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler
Takip Et:

Ramazan Ayında tutulan oruçlarda birçok kişiyi açlıktan çok susuzluk etkilemekte. Öyle ki bu sene ki gibi Ramazan ayı günlerin daha uzun ve sıcak geçtiği zamanlara denk geldiğinde açlık ve susuzluk daha çok hissediliyor. Bu sıcak ve uzun günlerde tutulan oruçlarda bedenimizin suya duyduğu ihtiyaç daha fazla oluyor ve bu sebeple de oruçlu iken daha çok susadığımız hissini yaşıyoruz.

Uzun geçen yaz günlerinde neredeyse 16 – 17 saat susuz kalan vücudumuzun oruç için hazırlıklı olmasını istiyorsak sahur vaktinde yiyeceğimiz besinleri dikkatli seçmemiz gerekiyor. Sahur vaktinde; tuzlu ve baharatlı gıdalar gibi daha fazla susamamıza neden olan gıdalar yerine daha az susatacak, bedenimizin su ihtiyacını giderecek besinler tüketmeyi tercih etmeliyiz.

Oruçlu iken susatmayan yiyecekler nelerdir?

Sahur vaktinde yumurta, az peynirli tuz gibi kahvaltılık yiyecekler tüketmek gerekiyor. Yumurta ile peynir içlerinde bulunan proteinden dolayı uzun zaman tokluk hissine sahip olmaya yardımcı olur. Ayrıca, ağır yiyeceklerin yerine kahvaltılık besinlerin tüketilmesi susuzluk hissini de azaltır.

Sahur vaktinde; su oranı yüksek olan meyveleri tüketmekte fayda vardır. Taze ya da kuru meyve çeşitleri yüksek lifli yapıları ile hem sizi tok tutacak hem de vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu yüzden, üzüm, karpuz, şeftali gibi su oranı fazla olan meyveler sahur vaktinde gönül rahatlığı ile tüketilecek besinlerdir.

Sahur vaktinde ceviz, fındık, tuzsuz badem gibi kuruyemişlerden de destek almak faydalı olacaktır. Fakat bu besinlerin tuz oranlarına dikkat etmelisiniz. Tuz oranı düşük olan kuruyemişleri tercih etmeniz faydalı olacaktır. Aksi taktirde tuzlu kuruyemişler gün boyunca daha fazla susamanıza neden olacaktır.

Sahur vaktinde, ev yapımı hoşaf veya kompostoyu gönül rahatlığı ile içebilirsiniz. Evde kendi yaptığınız hoşaf ile kompostoları sahur vaktinde bol bol tüketin. Hoşaf ile komposto sizi serinletecek ve vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacak.

Yağ katmadan yapacağınız söğüş salata ile çeşitli yeşillikler yüksek lif içeren yapıları ile hem sizi tok tutacak hem de vücudunuzun ihtiyacı olan suyu karşılayacak. Yani bu sayede daha uzun süre tokluk ile susuzluk hissi yaşayacaksınız.

Sahur zamanı yoğurt ile kefir tüketmeyi ihmal etmeyin. Yoğurt veya da kefir sahur sofralarınızın vazgeçilmezi olmalı. Bunun nedeni ise yoğurt ya da kefir tüketmenin gün boyunca daha az susamanızı sağlamasıdır. Fakat, yağ oranı az olan yoğurtları seçmeniz daha faydalı olacaktır.

Sahur sofranızdan eksik etmemeniz gereken bir diğer yiyecek de salatalık. Sofranızda olabildiğince salatalık bulundurun ve bol bol tüketin. Su oranı en fazla olan sebzeler arasında yer alan salatalığın oruç tutarken size faydası çok olacaktır. Yalnızca su içip yatacaksanız bile salatalık tüketin.

Oruçlu iken susatacak yiyecekler nelerdir?

Oruç tutacağınız zaman kızartma ve yağlı besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü, kızartma ile yağlı besinler sizi normale göre çok daha fazla susatır. Bu besinlerin yerine daha hafif ve yağ içermeyen besinleri tercih etmelisiniz.

Sucuk, işlenmiş et ile kırmızı eti sahur sofralarınızdan uzak tutmalısınız. Bunun nedeni ise tuz ile birlikte yine yağdan da zengin olan salam, sucuk, pastırma vb. salamura ve işlenmiş olan etlerin susuzluğunuzu artıracak yiyecekler olmasıdır. Bu besinleri çok sevseniz bile işlenmiş ve rafine olan besinleri sahur sofranızdan uzak tutmalısınız.

Soda, çay, bitki çayı, kahve ve meyve suyunu da sahur vaktinde tüketmemelisiniz. Bu içecekler bilinenin tersine vücudun su daha fazla artırır ve gün boyu sizi daha çok susatacaktır.

Bir önemli nokta ise suyu yalnızca sahur vaktinde içmemek. Vücudunuzun bütün gün susuzluk çekmemesi için iftar ile sahur zamanı arasında 2 – 2.5 litre aralığında su tüketmeniz gerekiyor. Yani sıvı alımını yalnızca sahur zamanına bırakmadan vücudunuzu bir sonraki güne hazır hale getirmelisiniz.




Son Güncelleme: 12.04.2021 11:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IçeceklerYemeklerSusatmayanAcıktırmayanYenmeliNeSahurda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
Ramazan Hilali göründü mü? Hilal hangi ülkelerde göründü? Ramazan ayı hilali göründü mü?
Ramazan Hilali göründü mü? Hilal hangi ülkelerde göründü? Ramazan ayı hilali göründü mü?
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
KVK vihaz fatura ve garanti sorgulama
Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz başvuru ve iptal işlemleri
Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz başvuru ve iptal işlemleri
Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?
Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?
Ramazan’da tam kapanma olacak mı, kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
Ramazan’da tam kapanma olacak mı, kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?

Popüler Haberler

Sahurda ne yemeli? Sahur için acıktırmayan ve susatmayan yemekler, içecekler
Emekli promosyon anlaşma tarihimi nasıl öğrenebilirim? 2021 Emekli promosyon parası ne zaman yatacak?
Evde teravih namazı kılınışı ve ilk teravih vakitleri 2021
TJK 12 Nisan 2021 Pazartesi Şanlıurfa ve Bursa at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Doğum yapan annelere devletten 4 destek ödemesi 2021
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2021
Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi şartları
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Kredi sicil affı son durum
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Halkbank’tan 3 farklı faizsiz esnaf ve girişimci kredileri 2021 başvuru şartları
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Boştaki plaka sorgulama e-devlet işlemleri
Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GB Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ne? Burak Deniz oynadığı diziler
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
Elektrik faturası desteği başvuru formu nerden doldurulur? 2021 Elektrik faturası desteği başvuru işlemleri
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Nisan 2021 Pazartesi
Bu akşam hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Güncel gümüş fiyatları 12 Nisan 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.