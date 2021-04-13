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Sahurda hangi dualar okunur?

Ramazan ayının en önemli noktalarından biri de sahur vaktidir. Özellikle de ilk sahurun heyecanı çok başkadır. Bu gece ilk sahra kalkılacakken oruç tutacak olanlar sahur vaktinde hangi duaların okunacağını merak ediyor. İşte detaylar...

13 Nisan 2021 Salı 02:41
Sahurda hangi dualar okunur?
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Müslüman alemi için en önemli farzlardan biri olan oruç tutma ayı Ramazan geldi. İslam alemi bu gece ilk sahuruna kalkacak. Sahur sofralarının, iftar sofralarının bereketi, huzuru, mutluluğu evlere dolmaya başlıyor. Bu huzurlu, mutlu sofraların yanı sıra bir de ibadetlerin vermiş olduğu huzuru arıyor Müslümanlar. Bunun içinde sahurda yapılacak duaları araştırıyorlar.

Sahur vakti Ramazan ayının bir başka güzelliğidir. Müslüman aleminin önem verdiği sahur geceleri kalabalığı ile daha da bereketli ve keyifli olur. Bunun yanı sıra Müslüman alemi sahur vaktinde ibadetlerini yerine getirerek hangi duaların okunması gerektiğini merak ediyor.

Sahur duası

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yarın istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Peygamber efendimizin sahurda okuduğu dua

Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyuruyor:  “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:41
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Anahtar Kelimeler:
İftarDuaRamazanSahur
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