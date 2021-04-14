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Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? Ezan okunurken ağızda lokma varsa oruç bozulur mu?

Pek çok vatandaşın merak ettiği sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte sahurda ezan okunurken yemek yenir mi sorusunun yanıtı..

14 Nisan 2021 Çarşamba 02:15
Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? Ezan okunurken ağızda lokma varsa oruç bozulur mu?
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Oruç hakkında araştırma yapanlar sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı aracılığıyla sahurda ezan okunurken yemek yenir mi? konusunda fetva yayınladı. İşte sahurda ezan okunurken yemek yenir mi sorusunun yanıtı..

Sahurda ezan okunurken yemek yenir mi?

Anlamı "kendini tutmak, enegellemek, el çekmek, geri durmak" olan imsak kelimesi, dini bir kavram olarak, fecr-i sadıktan, ifat zamanına kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan durumlardan uzak durmak demektedir. İmsakın tam tersi ise ifatardır.

Genelde ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i saığın oluştuğ zaman anlamında kullanılır. Bu anlamıyla imsak, oruç tutmaya başlamanın başlangıçı demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: " (Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde yer alan "imsak" oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu nedenle ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi bırakmak gerekir. Ezan başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.



Son Güncelleme: 14.04.2021 02:15
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SahurEzan
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