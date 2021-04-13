Sahurda ezan okunurken su içilir mi, oruç bozulur mu?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya başladı. En çok sorulan sorulardan birisi de ezan okurken su içmek orucu bozar mı sorusu oldu. Sizler için sorunun yanıtını yazımızda paylaştık.
Ezan okurken su içmek orucu bozar mı?
Diyanet'in açıklaması
Takvimlerde gösterilen imsak oruca başlama zamanını ifade etmektedir. İmsak vakti ayrıca gecenin son erdiğini, yatsı namazının vaktinin de çıkıp sabah namazı vaktinin başlamış olduğu zamandır. Sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla beraber okunmaktadır. Bu durumda ezanın okunmaya başlamasıyla beraber yeme ve içmeyi terk etmesinin gerekliliği söz konusudur. Ezan okunmaya başladığı sırada ağızda bulunan lokmasının yutulmasında bir sakıncda bulunmamaktadır. Fakat su içilmemelidir. Su içilmesi halinde oruç bozulacağı için kaza gerekmektedir.
Fakat ezan okunmaya başlamasından önce imsak zamanının başlamış olup olmadığı da önemlidir. Çünkü takvimlerde yer alan imsak zamanı girdiğinde ezan okunmuyor olsa da yemek ve içmekten kaçınmak gerekir. Bu anlamıyla ezan okunuyor olmasından önce imsak vaktinin girip girmemiş olduğunun baz alınması önem arz etmektedir.