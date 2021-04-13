Sahurda ezan okunurken su içilir mi, oruç bozulur mu?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya başladı. En çok sorulan sorulardan birisi de ezan okurken su içmek orucu bozar mı sorusu oldu. Sizler için sorunun yanıtını yazımızda paylaştık.

Ezan okurken su içmek orucu bozar mı?

Diyanet'in açıklaması

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusu oldukça sorulan sorulandan bir tanesi. İntenette pek çok kez aratılan sorunun yanıtını ise sizleer için hazırladık. Sorunun cevabı ise şu şekildedir: Sahurda ezan okunduğu anda, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemesi gerekir. Buu durum sonucunda ezan okunması sırasında su içmek orucu bozan bir unsurdur. O günün orucunu tutmaya niyetlenen kişi, sadece sabah ezanına kadar olan süre içinde bir şeyler yiyip içebilir.

Takvimlerde gösterilen imsak oruca başlama zamanını ifade etmektedir. İmsak vakti ayrıca gecenin son erdiğini, yatsı namazının vaktinin de çıkıp sabah namazı vaktinin başlamış olduğu zamandır. Sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla beraber okunmaktadır. Bu durumda ezanın okunmaya başlamasıyla beraber yeme ve içmeyi terk etmesinin gerekliliği söz konusudur. Ezan okunmaya başladığı sırada ağızda bulunan lokmasının yutulmasında bir sakıncda bulunmamaktadır. Fakat su içilmemelidir. Su içilmesi halinde oruç bozulacağı için kaza gerekmektedir.

Fakat ezan okunmaya başlamasından önce imsak zamanının başlamış olup olmadığı da önemlidir. Çünkü takvimlerde yer alan imsak zamanı girdiğinde ezan okunmuyor olsa da yemek ve içmekten kaçınmak gerekir. Bu anlamıyla ezan okunuyor olmasından önce imsak vaktinin girip girmemiş olduğunun baz alınması önem arz etmektedir.