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Sahurda ezan okunurken su içilir mi?

Ramazanın gelmesi ile Müslümanlar araştırmalarına hız verirken sahur ve ezan araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusunu araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 01:48
Sahurda ezan okunurken su içilir mi?
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Her yıl ramazan ayının en merak edilen konularından birisi olan sahurda ezan okunurken su içilir mi sorusu 2021 yılında da en merak edilen konulardan birisi oldu. Pek çok kişi konu ile ilgili başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere açıklamaları araştırıyor.

Sahurda ezan okunurken su içilir mi?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi sorusu merak edilmeye devam ederken konu ile ilgili en net açıklama Diyanet İşleri Başkanlığından geldi. Buna göre; imsak vaktine girildiğinde yeme içme kesilmelidir. Eğer ki ezan okunduğunda imsak vakti ise su içmek orucu bozacaktır. Açıklamaları yapıldı.

Konu ile ilgili başka bir açıklama da Nihat Hatipoğlu’ndan geldi. Buna göre;

‘Ezan okunduktan sonra elinizde su varsa suyunuzu bitirin. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıp ona göre hareket ediyorlardı. Dolayısıyla birkaç dakikalık gecikme bir problem oluşturmaz.’ Dedi.

Diyanetten açıklama

Diyanet konu ile ilgili açıklama yaparken açıklamada eğer yeme içme imsak vaktine denk geliyorsa orucun bozulacağı açıklanırken aynı zamanda unutarak bir şeyler yeme içme konusu ile de ilgili açıklamalar yapıldı. Buna göre;

Unutarak bir şeyler yiyip içmek orucu bozmaz. Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.’ (Buhârî, Savm, 26) demiştir.



Son Güncelleme: 15.04.2021 01:48
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SahurEzanSu Içilir MiDiyanetAçıklama
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