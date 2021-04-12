İslam dünyasının en önemli aylarından Ramazan ayına az bir süre kaldı. Müslümanlar Ramazan ayı boyunda oruç ibadetini yerine getirmektedir. Bilindiği gibi Ramazan ayında gece sahura kalkılır ve sabahtan akşam ezanına kadar yeme içme faaliyetleri yapılmaz.

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Her Ramazan ayında en sık sorulan sorulardan biri de sahura kalkamadan oruç tutulup tutulmayacağı oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan bu soruya yönelik olarak bir açıklama yaptı.

Sahura kalkmak sünnet midir?

Yapılan açıklamada Ramazan ayında sahura kalkmanın şart olmadığı, bir kişi sahura kalkmadan da oruç tutabiliyorsa bu durumun bir sakıncası olmadığına yer verdi.

Diyanetten yapılan açıklamanın yanı sıra sahura kalkmanın sünnet olduğu da bir diğer görüştür. Hz. Muhammed “Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” (Buhari, Savm,20) gibi sözleriyle sahura kalkılması yönünde Müslümanları teşvik etmiştir.

Ayrıca bazı hadislerde de sahura kalkıp bir yudum su bile içilmesinin tavsiye edildiği görülüyor. Sahura kalkanların Allah’ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı da bazı hadislerde belirtilmektedir.