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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Ramazan ayı 12 Nisan Pazartesi gecesi yapılacak sahurla başlayacak. Her Ramazan öncesi olduğu gibi sahura kalkmadan oruç tutulur mu sorusu yeniden gündeme geldi. Diyanetten konuyla ilgili açıklama geldi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:36
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
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İslam dünyasının en önemli aylarından Ramazan ayına az bir süre kaldı. Müslümanlar Ramazan ayı boyunda oruç ibadetini yerine getirmektedir. Bilindiği gibi Ramazan ayında gece sahura kalkılır ve sabahtan akşam ezanına kadar yeme içme faaliyetleri yapılmaz.

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Her Ramazan ayında en sık sorulan sorulardan biri de sahura kalkamadan oruç tutulup tutulmayacağı oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan bu soruya yönelik olarak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Ramazan ayında sahura kalkmanın şart olmadığı, bir kişi sahura kalkmadan da oruç tutabiliyorsa bu durumun bir sakıncası olmadığına yer verdi.

Sahura kalkmak sünnet midir?

Diyanetten yapılan açıklamanın yanı sıra sahura kalkmanın sünnet olduğu da bir diğer görüştür. Hz. Muhammed “Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” (Buhari, Savm,20) gibi sözleriyle sahura kalkılması yönünde Müslümanları teşvik etmiştir.

Ayrıca bazı hadislerde de sahura kalkıp bir yudum su bile içilmesinin tavsiye edildiği görülüyor. Sahura kalkanların Allah’ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı da bazı hadislerde belirtilmektedir.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
SahurRamazanOruç
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