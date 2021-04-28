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Sahur vakti davul çalan davulcuya bıçaklı saldırı!

İstanbul Şişli'de sahur zamanı sokakta davul çalan bir kişi turist olduğu belirlenen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Davulu bıçakla parçalanan davulcu tekmelenerek darp edildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:08
Sahur vakti davul çalan davulcuya bıçaklı saldırı!
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İstanbul'un Şişli ilçesinde bir çocuk 3 kişi sokak aralarında elinde davul sahur vakti davul çalarken turist olduğu öğrenilen bir kişinin saldırısına uğradı. Davul çalan kişinin yanına yaklaşan şahıs, elindeki bıçakla davulu parçaladıktan sonra tekmeyle davulcuyu darp ederek kovaladı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Elmadağ Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, sahur vakti yanında bir kişi ve çocukla sokaklarda dolaşarak davul çalan bir kişi insanları sahura kaldırırken elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulcuya saldırdı. Bıçakla davulu parçalayan şahsın hırsını alamadığı ve davulu yere atan davulcuyu tekmeleyerek kocalamaya başladı. Davulcu, yanındaki çocuk ve diğer kişi ile olay yerinden hızla olay yerinden kaçarken yaşanan o anlar mahallede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yaşadığı saldırı sonrası polise giden davulcu saldırgandan şikayetçi olurken polis ekipleri saldırganın yakalanması için bir çalışma başlattı.




Son Güncelleme: 28.04.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulşişliDavulcuTuristBıçaklı Saldırı
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