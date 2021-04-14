Sahur için en pratik hızlı kolay tarifler

Ramazan ayına girilmesiyle beraber vatandaşlar Sahurda yiyebilecekleri kolay tariflerin neler olduğunu merakla araştırıyorlar. Sahurda yenilen yiyecekleri insanı tok tutacak ve susatmayacak şeyler olması gereklidir.

Sahur için evde yapılacak en kolay yemek tarifleri!

Sahurda yapılabilecek en kolay yemekler haberimizde yer alıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber evlerde sahur telaşı da başladı. Evlerde geçirilen kıymetli Ramazan ayı günlerinde sahurda yediklerimiz o kadar önemli ki bizi tüm gün boyunca tok tutmalı ve susatmamalıdır. Herkes merakla sahurda en kolay tariflerin neler olduğunu araştırıyor.

Sahurda genellikle kadınların hazırladığı yemeklerin yenilmesinden dolayı onlar tarafından sahurda ne yapacaklarını düşünmek oldukça zordur. Hemencecik hazırlayabilecekleri pratik tariflerde çorba veya pancar ezmesinin yanında Ramazan şerbeti de sahurda tüketilebilecek besinler arasında yer alıyor.

Sahurda tok tutacak ve susatmayacak besinlerin tüketilmesi sahur için tariflerde sıklıkla salınır. Fakat bir de evden çalışarak evden eğitim alınan bu dönemde sahurda tüketmemiz gereken besinler oldukça önemli. Bunun yanı sıra aşırı yağlı ve tuzlu yemekler yemek gündüz susatabilir ve uzun dönemlerde kalıcı rahatsızlıklar yaşatabilir.

Pratik 3 sahur menüsü!

1 bardak süt ,2 dilim çavdar veya tam buğday ekmeği ile 1 dilim az yağlı, az tuzlu peynir, 1 haşlanmış yumurta Domates, salatalık, maydanoz, 2-3 ceviz, 1 porsiyon meyve, 2-3 bardak su 1 kase sebze çorbası, 1 dilim ekmek, 1 küçük tabak kıymalı makana, 1 kase yoğurt, domates-salatalık, 1 meyve, 2-3 bardak su, 1 bardak ayran, 1 dilim peynirli börek, sebzeli menemen, 1 dilim ekmek, domates- salatalık, 1 meyve, 2-3 bardak su.

Sahura özel kolay tarifler!

Kabak Mücver;

3 kabak,3 taze soğan, Karabiber,1 demet dereotu,75 gr beyaz peynir, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı un,1 çay kaşığı toz beyaz biber,1 çay kaşığı tuz,1.5 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı

Yapılışı: İyice yıkanan kabaklar soyulur ve rendelenir. Rendelenen kabakların suyu süzülür. Taze soğanlar doğranır, dere otları kıyılır, beyaz peynir ufalanır. Rendelenmiş kabağa tüm malzemeler ilave edilip karıştırılır. 2-3 yemek kaşığı ay çiçek yağını tavada ısıttıktan sonra yemek kaşığı dolusu mücver harcını yağa dökülür. Harç kaşığın tersiyle hafifçe bastırılıp her iki tarafı da kızartılır. Kızaran mücverler kağıt havluya alınıp, servis tabağına yerleştirdikten sonra üzerine karabiber serpilir.

Akıtma;

1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı su, 6 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı toz şeker, Yarım çay kaşığı tuz.

Yapılışı: Yumurtalar kırılıp geniş bir kap içinde çırpılır. Üzerine süt, su, zeytinyağı, un, tuz ve şekeri eklenerek malzemeler kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Malzemeler özdeşleşince 15 dakika buzdolabında bekletilir. Orta boyutlarda bir adet tavayı ısıtılır, üstlerine peçete ile yağ sürülür. Dolaptan çıkartılan akıtma harcı son bir kez karıştırıldıktan sonra bir kepçeyle tavaya dökülür. Tavayı sağa sola hareket ettirerek harcın her tarafa yayılmasını sağlanır. Akıtmanın üstü göz göz olmaya başladığında diğer yüzünü çevrilir. İki taraf da eşit miktarda piştikten sonra servis tabağına alınır.