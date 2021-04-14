Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir?

Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır?
Sahura kalkmadan oruç tutmak günah değildir lakin sahura kalkmak çok sevaptır. Sadece bir yudum su içmek için de olsa sahura kalkılması iyidir. Bu konuya ilişkin ise şöyle bir hadis vardır; Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. [İ. Ahmed] Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.
Sahurda okunacak dualar
Sahurda ilk olarak az da olsa bir şeyler yenmelidir. Bunun yanı sıra şunlar yapılmalıdır;
- Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır; “Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler.”
- Kadir suresi okunmalı
- Sahur vaktinde şu dua da okunabilir;
“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”
Bunun yanı sıra Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmaktadır; “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”