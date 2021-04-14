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Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir?

Müslüman vatandaşlar Ramazan ayının ilk sahuruna dün gece kalktı. Mübarek ayın geldiği bu günlerde ise sahur vakitlerinde hangi duaların okunacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin bilgileri haberimizde verdik. İşte detaylar...

14 Nisan 2021 Çarşamba 02:23
Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir?
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Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır?

Sahura kalkmadan oruç tutmak günah değildir lakin sahura kalkmak çok sevaptır. Sadece bir yudum su içmek için de olsa sahura kalkılması iyidir. Bu konuya ilişkin ise şöyle bir hadis vardır; Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. [İ. Ahmed] Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.

Sahurda okunacak dualar

Sahurda ilk olarak az da olsa bir şeyler yenmelidir. Bunun yanı sıra şunlar yapılmalıdır;

  • Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır;  “Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler.”
  • Kadir suresi okunmalı
  • Sahur vaktinde şu dua da okunabilir;

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

 

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Bunun yanı sıra Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmaktadır; “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırıken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Âmin…”



Son Güncelleme: 14.04.2021 02:23
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Anahtar Kelimeler:
SahurRamazanDua
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