Sahtekar dilencinin foyası bu görüntülerle ortaya çıktı!

Meydana gelen olay, Avcılar'da yere alan İBB Sosyal Tesisleri Durağı'nda yaşandı. İddialara göre öğle saatleri civarında durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmında bulunan tabelanın ardına gizlediği eski montunu giydi. Sonrasında da ayakkabılarını çıkaran, eşyalarını tabelanın ardına gizleyerek durağa gelen bir metrobüse bindi. Yalın ayak ve eski montu ile duygu sömürüsü yapan kişi vatandaşlardan para almaya başladı. Durumdan haberdar olan bir vatandaş, dilencinin sahtekarlığını cep telefonunun kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya üzerinden paylaştı.