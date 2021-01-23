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Sahtekar dilencinin foyası bu görüntülerle ortaya çıktı!

Dilenci kılığındaki sahtekarlar bitmek bilmiyor! Avcılar semtinde kaydedilen görüntülerde sahtekar dilencinin bütün numarası gözler önüne serildi. Duygu sömürüsü ile vatandaşlardan para toplayan sahtekarın foyası bu görüntülerle meydana çıktı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:48
Sahtekar dilencinin foyası bu görüntülerle ortaya çıktı!
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Meydana gelen olay, Avcılar'da yere alan İBB Sosyal Tesisleri Durağı'nda yaşandı. İddialara göre öğle saatleri civarında durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmında bulunan tabelanın ardına gizlediği eski montunu giydi. Sonrasında da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın ardına gizleyerek durağa gelen bir metrobüse bindi. Yalın ayak ve eski montu ile duygu sömürüsü yapan kişi vatandaşlardan para almaya başladı. Durumdan haberdar olan bir vatandaş, dilencinin sahtekarlığını cep telefonunun kamerası ile kayıt altına alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulDilenci
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