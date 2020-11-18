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Sahte rakı nasıl anlaşılır? Rakı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Sahte rakı nedeniyle son günler hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya başladı. Vatandaşlar sahte rakı nasıl anlaşılır ve hangi noktalara dikkat etmek gerekir sorularını araştırmaya başladı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:03
Sahte rakı nasıl anlaşılır? Rakı alırken dikkat edilmesi gerekenler
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Son yıllarda artan alkol fiyatları nedeniyle vatandaşlar karaborsadan satılan içeceklere yöneldi. Karaborsa içkilerin satışının artmasıyla da sahte rakı nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı artmaya başladı. Vatandaşlar rakıyı nasıl ayırt edeceklerini araştırmaya başladı.

Şişe ve kapağı kontrol edin

Sahta rakı satışının artmasıyla birlikte satıcı firmalar önlem aldı. Buna göre içki şişelerinin yeniden doldurmaya imkan verilmeyecek şekilde üretilmesine karar verildi. Piyasada satışa sunulan rakı şişeleri de hala yeniden doldurulamıyor. Rakının sahte olup olmadığını içki kapağına bakarak anlayabilirsiniz.


Rakı elle yapılmışsa kapak boğumu tam olarak yerine oturmaz. Kapak ve şişenin yanında seri numarası yer alır ve burada üretici fabrikanın kodu, tarihi, saati gibi bilgiler yer alır. Bunların dışında en önemli kriter TAPDK bandrolü ve bakanlık onayı olmalıdır.

Rakının rengine bakılmalıdır

Gerçek rakı ile sahte rakının en büyük farklarından biri de rakının rengidir. Gerçek rakı berrak ve duru şekilde görülür ve içerisinde parçacıkları bulunmaz. Ancak sahte rakının dibinde tortullaşma görülür ve berrak bir görüntüsü yoktur.

İçildikten sonra mide bulantısı varsa dikkat edin

Sahte rakı içildikten kısa süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı yapar ve bu gibi durumlarda dikkat edilmelidir. Buradaki mide bulantısı alkol tüketimiyle alakalı değildir çünkü alkol tüketildikten belli bir süre sonra mide bulantısı yapar.

Açık rakıdan uzak durun

Özellikle mekanlarda şişe olarak rakıyı talep edin, masaya sürahi ile getirilen rakıyı tüketmeyin. Bunun dışında marketlerden alınacak alkoller için sürekli aldığınız yerleri tercih ederek daha kontrollü alışveriş yapmak önemlidir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:03
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Anahtar Kelimeler:
RakıAlkol
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