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Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? hakkındaki güncel bilgileri 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 14:53
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
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Aralık ayının başlamasıyla birlikte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri konusunda merakla araştırma yapılmaya başlandı. Bilet satın alarak milli piyango heyecanı yaşamak isteyen binlerce kişi biletinin sahte olup olmadığını nasıl sorgulayabileceğini de merak etmeye başladı.

2020 Milli Piyango yılbaşı bileti

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet 20, yarım bilet 40 ve tam bilet ise 80 TL olarak tespit edildi. Yılbaşı çekişinde en yüksek 80 milyon TL, en düşük 80 TL ödeme bilet çıkacak. Buna göre totalde 2 milyon 950 bin 905 ikramiyenin dağıtımı gerçekleştirilecek. Milli Piyango özel çekilişinde ödenecek toplam rakam ise 436 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 bin TL olarak tespit edildi. Bu rakam 2015 yılında 55 milyon TL, 2016 yılında 60 milyon TL, 2017 yılında 61 milyon TL ve geçtiğimiz yıl ise 70 milyon TL olmuştu. Yılbaşı özel çekilişi biletleri 29 Kasım 2019 tarihi itibariyle satışa çıkarılıyor.

Sahte Milli Piyango Bileti nasıl açılmaktadır?

Gerçek biletlerin sol alt bölümünde kabartmalı kontrol numaralı bulunur. Sahte biletlerdeyse kabartma yapılamamaktadır. Bileti ışığa tuttuğunuzda MP logosu görünüyor,  mavi ve açık yeşil renklerde parlayan kesik çizgileri fark edebiliyorsanız biletiniz orijinaldir.

Biletin arkasını inceleyin

Biletin arka tarafındaki kalın çerçeve çizgisinin dışında ince bir çerçeve çizgisi bulunmaktadır. Biletin arka yüzündeki ikramiye planı ve diğer bütün yazılar net olmaktadır. Biletin boyu ise 14.7 cm ve genişliği ise 6 cm’dir.

Biletinizi ışığa tutun

Biletinizi ışığa tuttuğunuzda daire içinde MP logolarını görmeniz gerekiyor. Piyangonun sol alt bölümündeki numaralar hafif kabarık olmalıdır.

Uzmanlar sahte biletlere karşı uyarıyor

Milli Piyango bilet yetkili satıcısı Kurtuluş Çıldır, vatandaşların yılbaşı biletlerini güvendikleri bayilerden almaları gerektiği önerisinde bulundu. Sahte biletlerin yeni dönemde ciddi anlamda artış gösterdiğini ifade eden bir satıcı piyasada bilinmeyen yerlerden bilet alınmaması gerektiğini belirtirken ‘’İnsanlar özellikle damgalı ve kaşeli olmasına dikkat etmeli. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de çok fazla sahte bilet gelebilir.’’ uyarısında bulundu.



Son Güncelleme: 17.12.2020 14:53
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