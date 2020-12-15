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Sahte içki faciası yine hortladı! Bursa'da 1 kişi öldü 10 kişi komaya girdi

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve ülke genelinde bir çok kişinin ölümü ile sonuçlanan sahte içki faciası yine hortladı. Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi ise komaya girdi.

15 Aralık 2020 Salı 22:31
Sahte içki faciası yine hortladı! Bursa'da 1 kişi öldü 10 kişi komaya girdi
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Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve bir çok kişinini ölümü ile sonuçlanan sahte içki faciası bu sefer Bursa'da yeniden görülmeye başlandı. Son iki günde kentte ki hastanelere 11 kişi alkol zehirlenmesi ile başvurunca emniyet harekete geçti ve olaylarla ilgili olarak inceleme başlattı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ KOMADA

Diğer yandan alkol zehirlenmesi hastanelere başvuran 11 kişiden bir kişi hayatını kaybetti diğer 10 kişi ise komaya girdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İncelemeyi tamamlayan polis ekipleri harekete geçti ve zehirlenme sebebiyle hastanelere başvuran kişilerin yarım litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit etti. Operasyon düzenleyen polis E.K. isimli kişiyi gözlaltına aldı. E.K emniyetteki ifadesinde etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya intenet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.

50 LİTRE ETİL ALKOL TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler düzenledikleri baskınlarda 5 kişiyi daha gözlatına aldı ve İstanbul'dan kente getirilden 50 litre olduğu bilinen etil alkolün 30 litresini buldu. Kalan 20 litrenin ise piyasaya parça parça satıldığı tespit edildi.Ekipler piyasaya sürülen 20 litre etil alkolün peşine düştü ve bulunması için soruşturmayı derinleştirdi.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:31
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Anahtar Kelimeler:
BursaSahte Içki
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