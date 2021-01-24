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Sahte içki faciası devam ediyor! Dizi oyuncusu hayatını kaybetti

Sahte içki faciası devam ediyor. Son olarak Bursa'da yaşayan ve bir çok dizide rol olan oyuncu Ercan Yalçıntaş içtiği sahte içkiden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

24 Ocak 2021 Pazar 15:36
Sahte içki faciası devam ediyor! Dizi oyuncusu hayatını kaybetti
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Sahte içki faciasında ölümlerin ardı arkası kesilmilyor. Bursa'da yaşayan ve bir çok dizi ile tiyatro sahnelerinde rol almış oyunc Ercan Yalçıntaş içtiği sahte içki sebebiyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz dönemde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören oyuncu Ercan Yalçıntaş son olarak yakınları tarafından dün görülmüştü. Dünden bu yana Yalçıntaş'tan ses çıkmayınca annesi durumdan şüphelendi ve oğlunun evine gitti.

İçeri giren anne acı tablo ile karşılaştı ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumu hemen 112 sağlık personeline ve polislere bildirdi.

SAHTE İÇKİDEN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

Eve gelen ekipler Ercan Yalçıntaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti ve yapılan incelemede Yalçıntaş'ın sahte içki içtiği için öldüğünü belirledi. 

Oyuncu Yalçıntaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken , olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR ÇOK DİZİDE ROL ALMIŞTI

Öte yandan Yalçıntaş ,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan” gibi dizilerde rol aldı.

 

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
BursaSahte Içki FaciasıErcan Yalçıntaş
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