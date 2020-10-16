Sahte alkol üretim yerine baskın

Öğrenilen bilgilere göre Polis ekipleri tarafından takip edilen bir şahsın Yirmiikigün Mahallesi'ndeki oturduğu evine operasyon düzenlendi. Sahte alkol ürettiği ve üretilen sahte alkolün piyasaya sürüldüğü, satışı yapıldığı ileri sürülen mekânda alkol yapımı için kullanılan 5 litre etil alkol, 10 şişe kaçak-sahte alkollü içki, 15 şişe anason ve viski aroması, 1 adet ölçeklendirme aleti, 1 adet alkolmetre,8 adet enjektör,1 adet maşrapa ve 2 adet huni ele geçirildi. Üretilen alkollerin piyasada satışını yaptığı öğrenildi.

Sahte içki nasıl anlaşılır?

Son dönemlerde sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısının hızla arttığı görülmekte. Ölümlere yol açan sahte içkilerin insanları zehirlediği, geçici körlüğe ve kan kusacak seviyeye getirdiği öğrenildi.

Evine baskın düzenlenen ve ürettiği sahte içki sebebiyle bir çok insanın hayatını tehlikeye atan 69 yaşındaki A.R.Y adli kişi gözaltına alınarak ifadesinin alınması için karakola götürüldü.