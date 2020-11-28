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Sahra Çölünden toz çıkışı olacak mı? Toz bulutu Kovid-19'u yayıyor mu? Poyrazmatik nedir?

Sahra Çölü'nden gelecek olan toz bulutları virüsün yayılmasını arttırıyor mu? Toz ve Rüzgarlar koronavirüsü yayar mı? Uzmanlar toz bulutu için ne dedi? Poyrazmatik ne işe yarar? Sosyal medyada gündem konusu olan Sahra Çölü'nden gelecek olan toz bulutunun virüsü yayıp yaymayacağı herkes tarafından merak ediliyor.

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:13
Sahra Çölünden toz çıkışı olacak mı? Toz bulutu Kovid-19'u yayıyor mu? Poyrazmatik nedir?
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Poyrazmatik Ne Demek? Toz Ve Rüzgarlar İle Covid-19 Yayılır Mı?

Sosyal mecralarda dolaşan iddialara göre, 29 Kasım Pazar günü itibariyle Sahra Çölünden yoğun bir şekilde toz çıkışı olacağı bekleniyor. Toz ve bulutlu havanın Pazar günü Marmara, Trakya, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bundan dolayı virüsün yayılımında gerekli olan canlı organizmaların havada yoğun olması bekleniyor.

Sosyal medyalarda bugünün en çok gündeme gelen konusu ‘ Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı’ olmasından dolayı bu tozlarla koronovirüsün hızlı bir şekilde yayılması iddiası her geçen dakika yayılıyor.

Yayılan İddia!

Cemal Saydam uyarılarda bulundu. 29 Kasım Pazar gününden itibaren Sahra Çölünden aşırı derecede yoğunluğa sahip toz çıkışının olmasının beklendiğini aktardı. Toz ve bulutlu havanın Pazar günü Marmara, Trakya, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olacağını belirtti. Bu sebepten ötürü virüsün yayılma hızının artacağına vurgu yaptı.

Taşıyıcıların sayısının fazla olmasından dolayı yaşanacak olan toz çıkışı ile uzak yerlere virüsün yayılmasının kolay olacağını söyledi.

Eğer bu hafta sonunda batı bölgesinde bulunan kişiler havada bulutların olduğunu gördükleri zaman oradaki bulutların sanki sis gibi durmalarını görürlerse, dışarıya çıkmamalarını, pencerelerini açmamalarını, evinizde poyrazmatik var ise onu çalıştırmanızı,  bu sebepten dolayı vatandaşların alışverişlerini erkenden tamamlamalarını söyledi.

Bu toz taşınma olayının bu hafta, gelecek hafta ve bir sonraki haftaya kadar devam edeceğini önemle vurguladı.

Bu durumun farkında olmayan kişilerden dolayı günlük vakaların 50 ila 60 bin civarı olabileceğini söyledi.

Bu olumsuz durumu bilen vatandaşların diğer insanlarla temasa girmemeye dikkat edilmesini belirtti.

Kışın gelmesiyle beraber Sahra Çölünden gelen tozların etkisinin daha da yüksek olacağını, Bu sebepten dolayı Avrupa için yeni bir kaos yaşanacağını üzülerek belirtti.

Poyrazmatik Nedir? Ne İşe Yarar?

Ev, okul, işyeri, restoran gibi kapalı mekanların içindeki havanın kalitesinin insanların sağlığını etkilediğini herkes biliyor. Bulunulan ortamdaki hava kalitesi düşük ise insan sağlığının bozulmasından kaçınılamaz. Bu ortamların hava kalitesini etkileyen nedenlerin başında dış ortamdan gelen kirleticiler olduğudur. Anadolu bölgesinin havasını etkileyen meteorolojik olaylar lodos ve Türkiye’ye hava ile taşınan çöl tozlarıdır. Bunların yanında kuzeyden gelen poyraz rüzgarları da dış ortamın hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

Günümüzde iç ortamların hava kalitesini temizlemeye yarayan HEPA filtrelerin öaliyetleri çok yüksektir. Bundan dolayı herkes tarafından kolayca faydalanabilinecek iç ortam hava kalitesinin kolay bir yolla iyileştirilmesidir.  Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM tarafından ‘poyrazmatik’ olarak adlandırılan bu yöntemde su bazlı hava filtrasyonu yapılmış ve iç ortam hava kalitesinde kayda değer bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma Hacettepe çevre mühendisliği bölümü laboratuvarında bulunan 1m3 hacmindeki cam odada gerçekleşmiştir. Dış ortam havasıyla doldurulan cam odada, poyrazmatik aracılığıyla partikül maddelerin %98 oranında giderimi sağlanmıştır.

Toz Ve Rüzgarlar İle  Covit-19 Yayılır Mı?

Uzmanlar tarafından bu ortaya atılan iddialara yönelik yapılan açıklamalarda, virüslerin ve bakterilerin Sahra Çölü’nden gelecek olan rüzgarlar ile taşınmasının mümkün olmayacağını düşünmektedirler.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 17:13
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Anahtar Kelimeler:
TozBulutSahra ÇölüPoyrazmatikKoronavirüs
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