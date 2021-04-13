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Şahmeran Duası nedir, nasıl okunur? Şahmeran duası yararları ve faziletleri

Şahmeran duası, her zaman okunması gereken dualardandır.İnsanlar genellikle Ramazan ayında Şahmeran duası okumaktadır. Şahmeran duasının arapçası ve türkçe anlamı merak edilmektedir. Şahmeran duasının faziletleri nelerdir? Bu haberimizde Şahmeran duası ile ilgili detayları sizler için paylaştık. İşte Şahmeran duası

13 Nisan 2021 Salı 15:36
Şahmeran Duası nedir, nasıl okunur? Şahmeran duası yararları ve faziletleri
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Şahmeran duası ,insanlara yardım eder. İşinin yola girmesi, kısmetlerin açılması ve malk mülk edinmede ,etkilidir. Günde en az 7 kere okunması iyi olacaktır. Ruhsal açıdan insana güven ve iyilik hissettirmektedir.  Faziletleri ise şu şekildedir;

Huzurlu ve bereketli bir hayat

Hayırlı kısmetller ve kazançlar için bereket

Dua ile Allah’a sığınılır.

Allah’tan yardım istenir. Kişi kendini ruhsal olarak daha rahat hisseder.

Duanın arapçası

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

 Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

 Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

 Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

 Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

 Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

Türkçe meali

Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:36
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Şahmeran DuasıŞahmeran Duasının Faziletleri
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